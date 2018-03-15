Культура

"Леди Берд": Птица высокого полета

В российский прокат вышел режиссерский дебют Греты Гервиг

"Леди Берд": Птица высокого полета
Кадр из фильма "Леди Бёрд"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел фильм "Леди Берд" - режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг, принесший ей две номинации на "Оскар".

Старшеклассница Кристин (Сирша Ронан), которая сама себя называет леди Берд, учится в католической школе в Сакраменто, Калифорния. Как и у любого подростка, у нее много проблем: нет парня, родители не понимают, а мать и вовсе тиран, а еще приближается время поступления в университет - она хочет ехать в Нью-Йорк, а все сватают ей местный католический вуз. Чтобы как-то скоротать время до выпускного, леди Берд решает поучаствовать в школьной театральной постановке.

Актриса Грета Гервиг, известная своими ролями у режиссера независимого кино Ноа Баумбаха (прежде всего, милой Фрэнсис в одноименном фильме), была одним из кумиров поколения хипстеров. Ее работа с Баумбахом (еще и парнем Гервиг) несомненно повлияла и на "Леди Берд". О том, что это независимое кино, сигнализируют многие вещи. В фильме очень много разговаривают (остроумные жизненные диалоги – одно из его главных достоинств), в центре сюжета небогатая семья ("Мы не можем позволить себе этот журнал, почитаешь в библиотеке") в сложный период, главные локации – магазины, школа и барахолки.

То, что у фильма режиссер-женщина и центральный сильный женский персонаж (и вообще на экране преимущественно герои женского пола), дало критикам повод говорить, что это феминистское кино. Но его сила скорее в изображении мира подростков, проблемы и поиски которых – интернациональны. В их изображении Сирше Ронан, получившей за эту роль свою вторую номинацию на "Оскар", помогают две восходящие звезды кино: Тимоти Шаламе (великолепный в роли юного пижона, озабоченного проблемами экологии и тотальной слежки) и Лукас Хеджес.

Фильм Гервиг счастливо избежал проблем, свойственных дебютам, вроде некоторой неровности, разбалансированности действия. Это хорошее семейное-подростковое кино, которое имеет все шансы стать новой классикой в этой категории, и чтобы снять такое – не то что с первого раза, а вообще – нужен талант.

Теги: кино, Леди Берд
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