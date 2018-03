Элис Купер: современные музыканты слишком политкорректны

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский "король ужаса", один из первых шок-рокеров Элис Купер приезжает в Москву с концертом - в составе группы Hollywood Vampires вместе с ним выступят Джонни Депп и Джо Перри из Aerosmith. Изначально коллектив был создан в качестве трибьют-группы, чтобы записать альбом-посвящение музыкантам 1970-х. Однако вскоре после первых выступлений стало ясно, что реализация оказалась гораздо масштабнее первоначальных планов. За короткое время музыканты выступили на главных музыкальных фестивальных площадках, записали диск вместе с Полом МакКартни и Слэшем, а в мае отправляются в мировой тур. 28 мая Vampires выступят в Москве, а 30 мая в Санкт-Петербурге.

Накануне мирового турне Элис Купер дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой и рассказал о демократии в группе, о влиянии интернета на музыкальную индустрию, в чем секрет успешной работы с Деппом и Перри, и что он думает о вхождении в список запрещенных групп.

- Приятно, что Hollywood Vampires решили выступить в России. Некоторые группы отказываются приезжать в связи с политической ситуацией в мире. Что вы об этом думаете?

- Мне кажется такая позиция некоторых музыкантов совершенно не вяжется с рок-н-роллом, музыка не должна иметь отношения к политике, это два разных мира. Я считаю, что музыка - это индустрия развлечений. Здесь самое важное - сделать отличное шоу. И я совершенно не связываю музыку и политику. Многие люди связывают, но я - нет.

- Всегда было интересно узнать, как работается в тандеме трем разным индивидуальностям со своим стилем?

- На самом деле это все очень забавно. Как ты знаешь, команда Alice Cooper делает акцент на театральную составляющую выступлений. А Hollywood Vampires в определенном смысле воспевают уникальность личности и искусство во всех его проявлениях. Нашими ориентирами были Джон Леннон, Джимми Хендрикс и другие парни. И мы с ребятами, Джонни Деппом и Джо Перри, изначально хотели создать трибьют-группу, чтобы выразить наше им уважение. Публика воспринимала нас очень тепло, с энтузиазмом, и с течением времени наша инициатива трансформировалась.

- Как проходит творческий процесс, написание песен в группе? Приходится ли вам спорить и за кем остается итоговое решение?

- По логике вещей, когда в одной группе собираются такие альфа-самцы как Джонни, Джо и я, то поневоле предполагаешь, что в коллективе будет куча склок, ну ведь должен же быть какой-то лидер, вести за собой всех. Но ничего подобного у нас не происходит - мы очень лояльны друг к другу. Всегда прислушиваемся ко мнению других. "Как ты предлагаешь это обыграть? - Давай попробуем так? - Да, давай сделаем так". Все мы профессионалы, так что у нас нет споров такого рода. А потом мы выходим на сцену и отлично проводим время.

- То есть у вас в группе самая настоящая демократия?

- Абсолютно! Это один из главных принципов, на которых базируется рок-н-ролл! И это также зависит от других участников - замечательного барабанщика, ритм-гитариста. Да и на сцене все происходит только для удовольствия зрителей. Мы хотим, чтобы публика на концерте наслаждалась выступлением. Для меня это в некотором роде облегчение - потому что на шоу Alice Cooper мне приходится много играть, как актеру, а с Hollywood Vampires я могу отрываться и отдыхать.

- Джонни Депп единственный в группе актер-музыкант. Вы замечаете разницу между его стилем исполнения и игрой своих коллег-музыкантов, в том числе Джо Перри, или своей?

- Очень интересно наблюдать за манерой его игры. Прозвучит странно, но эта группа - пример редкой схожести участников в плане музыкальной составляющей. Это особенно заметно, если вы сравните стиль Alice Cooper и Aerosmith. Я так утверждаю, потому что мы все слушаем одну и ту же музыку - The Who, The Yardbirds, The Beatles, The Rolling Stones. Когда мы обсуждаем музыку, то говорим об одних и тех же вещах, ведь у нас один и тот же бэкграунд. Даже при работе над теми или иными композициями мы думаем в одном ключе, иногда угадывая мысли друг друга. Мы слушаем друг друга и избегаем каких бы то ни было конфликтов между собой.

- В начале вашей карьеры в США и некоторых других странах блюстители нравственности пытались запретить клипы, концерты Alice Cooper. Как считаете, это правильно, когда творца ограничивают или когда в обществе есть цензура?

- Сразу оговорюсь, что такие попытки запретить наши концерты были, но давно, в начале карьеры. При этом те люди не были на шоу Alice Cooper, они основывали свое мнение на слухах. Кстати говоря, я знаю, что одно время в СССР мы входили в список запрещенных групп. Я вообще слышал что, якобы, за прослушивание наших песен люди могли попасть в тюрьму. Когда я об этом узнал, то подумал: именно такие и есть настоящие фанаты. За это я русских фанатов уважаю. С такими чуваками я бы выпил чего-нибудь.

- А если говорить про настоящее время - сейчас вам приходится сталкиваться с какими-то запретами? И если нет, с чем это связано - ваши работы стали более спокойными, общество изменилось, или потому что известная личность может позволить себе все что захочет?

- Нет, просто потому что сейчас довольно трудно "говорить" с аудиторией и очень непросто ее шокировать чем-либо. Если вы посмотрите выступления Мэрилин Мэнсона, Роба Зомби, Alice Cooper, а потом включите канал CNN, то именно последнее повергнет вас в шок гораздо больше, чем мы все. Реальность гораздо более устрашающая.

Кроме того, раньше у нас не было интернета, таких гаджетов и такого потока информации. Тогда все, что ты делал, основывалось на собственном опыте, твоей фантазии - от грима и костюмов до оформления сцены. Сейчас же все иначе.

- Название группы Hollywood Vampires происходит от одноименного голливудского клуба 1970-х. Означает ли это что вы испытываете ностальгию по тем временам? И если да, то чего не хватает сейчас в музыкальной индустрии или современным музыкантам?

- Считаю, что современные группы потеряли чувство индивидуальности. Если посмотреть, например, на Мика Джаггера, который реально "живет" на сцене, то сразу становится понятно: он настоящая, могущественная рок-звезда. Но эра таких звезд прошла, у нынешних музыкантов совершенно иное отношение к музыке, к творчеству. Во многом поэтому "мастодонты" тех лет - Джаггер, Стивен Тайлер, - все еще "в активе".

Многие современные музыканты не имеют такого напора, они слишком зациклены на своих идеях, не смотрят широко на мир, они пытаются быть слишком политкорректными. Тогда как настоящие рок-звезды говорят именно то, что хотят сказать. Хотя я сам слушаю современную музыку - например мне нравятся Foo Fighters, Green Day.

- У Hollywood Vampires есть планы по новой пластинке?

- Я на днях говорил с Джонни, он был в Лос-Анджелесе, и сказал что у него уже довольно много написанного материала, около 18-19 готовых песен. Я пишу большую часть текстов, мы обмениваемся материалами по почте, так что с нетерпением жду, когда мы соберемся в студии для записи. Кстати, это будут новые песни, не каверы.

- С каким лейблом будете сотрудничать - каким-то известным или отдадите предпочтение независимой звукозаписывающей компании?

- Вероятнее всего это будет тот же лейбл earMUSIC, на котором выходил мой недавний альбом Paranormal. Пока не уверен в этом, но могу сказать точно - новый диск будет. И что мне особенно нравится в Hollywood Vampires - в любой моменты мы можем пригласить наших знакомых музыкантов, чтобы поучаствовать в записи. В записи нашей первой пластинки, например, участвовали Пол МакКартни, Брайан Джонсон. Так что мы думаем о новых приглашенных музыкантах.

- С сюрпризами для нового диска понятно, а чем будете удивлять российскую публику на майском концерте?

- Один из главных сюрпризов - это Джонни Депп, играющий на гитаре. Кроме шуток, Джонни ведущий гитарист, он даже взял несколько уроков у Джо Перри. Но да, мы кое-что готовим, так что не хочу раскрывать сюрприз.