Студия Роднянского собралась снять вариацию "Приключений Электроника" для взрослых

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Студия Александра Роднянского "Ног-стоп Продакшн" снимет фильм-вариацию "Приключений Электроника" с рейтингом 18+.

Продюсер Роднянский и режиссер Жора Крыжовников представили картину с рабочим названием "Ошибка 102" на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино.

"Главный герой - робот, но это не фантастика, время действия буквально завтра. Его главная сила - он настраивается под желания хозяйки или хозяина. Это такой "идеальный мужчинка". Экспериментальный ромком", - сказал Крыжовников.

Он отметил, что фильм станет своеобразной версией "Приключений Электроника" с рейтингом 18+. "Про рейтинг, может, немного шутка, но главное - взаимоотношения героев", - сказал режиссер.

В картине могут сняться Риналь Мухамедов и Владимир Машков.