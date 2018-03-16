В России решили снять "духоподъёмный фильм" в формате 3D

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В компании "Централ Партнершип" намерены снять картину "Дикая Дивизия", которая станет "духоподъёмным фильмом" в формате 3D.

"Это достаточно сложный амбициозный проект. У нас есть инвесторы с Кавказа. Среди желаемых актеров - Владимир Машков. Сразу бы хотели над этим посмеяться, потому что он везде. Но эта история ему близка, нравится, он долго нас даже курировал по этой теме", - рассказали в компании на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино в пятницу.

Там отметили, что планируется сделать "духоподъёмный фильм, который будет интересен людям, не очень знакомыми с этой частью Российской истории".

Фильм планируется снимать в 3D формате, в основном на Кавказе. Среди картин-референсов - "Последний самурай".

Главным героем станет русский парень, который попадает в известную "объединенную кавказскую дивизию".

"Кавказская туземная конная дивизия", более известная как "Дикая дивизия", существовала в Российской Империи в начале XX века и на 90% состояла из добровольцев-мусульман, уроженцев Северного Кавказа и Закавказья.