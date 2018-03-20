Кинокомиссия Москвы будет представлена на международном кино- и телевизионном рынке в Гонконге

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Роскино представит Кинокомиссию Москвы и новинки российского кинематографа и анимации на международном кино- и телевизионном рынке FILMART 2018 в Гонконге.

"В Гонконге мы заявляем Кинокомиссию Москвы уже второй год. В прошлом году мы практически делали анонс проекта, а в этот раз мы представляем результат масштабной и кропотливой работы, проведенной в течение года", - привели в пресс-службе компании слова генерального директора Екатерины Мцитуридзе.

Она уточнила, что будут представлены часть совместного фотопроекта Роскино и Антона Ланге "Москва в движении", где запечатлены как знаковые, так и малоизвестные локации города; полная база ведущих московских производственных компаний; база англоговорящих российских актеров с указанием агентств, с которыми они сотрудничают; база компаний, предоставляющих лучшие условия на аренду техники для производства фильмов и телевизионных сериалов; разработанный департаментом транспорта Москвы уникальный регламент для проведения съемок на улицах, магистралях и сложнодоступных объектах города.

"Представители Кинокомиссии Москвы будут встречаться с продюсерами и локейшен-менеджерами из Азии, демонстрируя им преимущества съемок в Москве, одном из красивейших мегаполисов мира", - отметила Мцитуридзе.

Помимо этого, на стенде Роскино группа компаний "Рикки" представит три полнометражные анимационные картины: это приключенческая комедия для семейной аудитории "Смешарики. ДежаВю" (релиз в России запланирован на 26 апреля), комедия "Мой Домовой", которая находится на этапе разработки, и приключенческая комедия "Детский мир" (релиз намечен на осень 2019 года).

Помимо этого, компания Wizart представит анимационные фильмы "Снежная королева: Зазеркалье", "Волки и овцы: ход свиней", а также 26-серийный телевизионный сериал "Снежные истории".

Сотрудники компании Wizart планируют провести переговоры с представителями Китая, Индии и другими игроками азиатского кинорынка.

Группа компаний "Планета Информ" презентует в Гонконге драму "Непрощенный" (режиссер Сарик Андреасян), фильм ужасов "Фото на память" (режиссер Антон Зенкович) и комедию "Я худею" (режиссер Алексей Нужный).

Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского представит на рынке две комедии. Это "Рейтинг" Александра Чернова и "Только не они" (режиссеры Александр Бойков и Максим Рыбаков).

Основные фильмы, которые презентует в Гонконге компания Марс Медиа - военно-приключенческий экшен "Т-34" и мистическая мелодрама "Идеальные".

22-й международный кино- и телевизионный рынок FILMART продлится до 22 марта.