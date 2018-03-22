"Тебя никогда здесь не было": поворот не туда

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел фильм "Тебя никогда здесь не было" из конкурса прошлогоднего Каннского фестиваля, который критики называют современным "Таксистом".

Бывший военный Джо (Хоакин Феникс), которого по-прежнему мучают кошмары об армейских временах, за вознаграждение выполняет разную грязную работу. Однажды ему дают задание найти пропавшую дочь сенатора Нину (Екатерина Самсонова). По мере его выполнения Джо все глубже погружается в мир коррумпированных политиков и утрачивает и без того зыбкое чувство реальности.

Уже пересказ сюжета демонстрирует, почему сравнения с "Таксистом" Мартина Скорсезе неизбежны – особенно учитывая тот факт, что герой Феникса значительную часть экранного времени колесит по Нью-Йорку на машине. Своей мистической, мрачной атмосфере фильм обязан музыке, написанной гитаристом Radiohead Джонни Гринвудом, и неровной, нарочито репотражной съемке (оператором фильма стал Томас Тауненд).

Но несмотря на отличную актерскую работу Хоакина, получившего за нее награду в Каннах, и то, что девочку отлично сыграла актриса с русскими корнями и именем Екатерина Самсонова, все попытки "Тебя никогда здесь не было" стать новым "Таксистом" проваливаются.

Шотландка Линн Рэмси, до этого прославившаяся фильмом про очень сложного подростка "Что-то не так с Кевином", сняла кино очень атмосферное, кинематографичное, но только с формальной стороны, и интересное, но так и не взявшее более высокую планку. Если в "Таксисте" необходимость всего показанного непреложна, в "Тебя никогда здесь не было" некоторые сцены кажутся памятниками себе, едва ли не претенциозны.

"Тебя никогда здесь не было" - кино интересное, но несколько перехваленное. Очевидно после него только одно: Хоакин Феникс - точно один из главных актеров современности.