Почти 100 пианистов из 26 стран прислали заявки на участие в Grand Piano Competition

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На II Международный конкурс Grand Piano Competition поступило 98 заявок из 26 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, в конкурсе принимают участие молодые пианисты из России, Китая, США, Канады, Южной Кореи, Австрии, Болгарии, Румынии, Грузии, Японии и других стран. В результате отборочного тура члены жюри выберут пятнадцать пианистов, которые приедут в Москву для очного соревнования.

II Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдёт с 29 апреля по 5 мая. Все участники, прошедшие отборочный тур, примут участие в обоих очных турах. Они выступят как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).

Выступления молодых пианистов оценит международное жюри. В него вошли Сергей Доренский (Россия), Петр Палечный (Польша), Борис Петрушанский (Россия), Валерий Пясецкий (Россия), Хёнджун Чан (Республика Корея), Мартин Энгстрём (Швеция), Станислав Юденич (Россия).

Обладатель Гран-при конкурса получит акустический рояль Yamaha. Звание лауреата Grand Piano Competition и премию в размере $5000 получат сразу пять участников конкурса; первое, второе и третье места присуждаться не будут. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере $1000. Кроме того, по $1000 будет вручено педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреата конкурса.

Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву - председателю оргкомитета и художественному руководителю Grand Piano Competition.

Конкурс пройдёт на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале имени Чайковского. В заключительном гала-концерте конкурса примут участие Денис Мацуев и Валерий Гергиев.