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Культура

Российский иллюстратор Олейников удостоен премии Ханса Кристиана Андерсена

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский иллюстратор Игорь Олейников стал лауреатом самой престижной премии в области детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена, говорится в сообщении пресс-службы Роспечати, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"Сегодня на Международной ярмарке детской книги в Болонье международный совет по детской книге объявил победителей на соискание премии имени Ханса Кристиана Андерсена 2018 года, самой престижной премии в области детской литературы в мире. Им стал современный русский художник-иллюстратор Игорь Олейников", - отмечается в сообщении.

Олейников - российский художник, аниматор, иллюстратор детских книг. В анимации он известен по фильмам "Тайна третьей планеты", "Последняя охота", "Сказка о царе Салтане" (1984), принимал участие в работе над лентой "Халиф-аист". В 1991-2000 годах работал в российском филиале студии ВВС "Кристмас Филмз", где был поставлен рисованный мультфильм-фантазия по мотивам оперы Вольфганга Моцарта "Волшебная флейта" (режиссер Валерий Угаров).

В шорт-листе иллюстратов помимо победителя были Пабло Бернаскони из Аргентины, Линда Вольфсгрубер из Автрии, Сион Лянь из Китая, Ивона Шмелевска из Польши, Альбертин из Швейцарии.

Среди его работ, выпущенных российскими издательствами: "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Хоббит, или Туда и обратно" Джона Толкина, "Приключения барона Мюнхгаузена" Эриза Распе и другие.

"Среди писателей обладательницей премии стала японская писательница Эйко Кадоно", - уточняется в сообщении. Эйко Кодоно - известная японская писательница, автор культового детского романа "Служба доставки Кики", который лег в основу одноименного анимационного фильма режиссера Хаяо Миядзаки.

За победу в конкурсе также соревновались писательница из Франции, автор романа "Oh, boy!" Мари-Од Мюрай, иранский автор Фарад Хассанзаде, писательница из Новой Зеландии Джой Каули и шведский автор Ульф Старк.

О премии

Премией имени Андерсена, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы, была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО, и присуждается один раз в два года.

Совет по детской книге России входит в Международный совет по детской книге с 1968 года. Многие российские писатели, художники-иллюстраторы и переводчики были награждены почетными дипломами премии. Премия представительнице СССР была вручена лишь однажды - в 1976 году медаль получила художник-иллюстратор Татьяна Маврина.

В разные годы жюри премии отмечало творчество Сергея Михалкова и Агнии Барто. Почетные дипломы вручались писателям Шаукату Галиеву, Анатолию Алексину, Валерию Медведеву, Юрию Ковалю, Эно Рауду, а также художникам-иллюстраторам Юрию Васнецову, Виктору Чижикову, Евгению Рачеву и другим. В 2008 и 2010 годах на премию был номинирован художник Николай Попов.

Теги: Игорь Олейников
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