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"Красный воробей": Кто не балерина, тот шпион

В российский прокат выходит фильм про разведчицу-балерину Доминику Егорову в исполнении Дженнифер Лоуренс

"Красный воробей": Кто не балерина, тот шпион
Кадр из фильма "Красный воробей"
Фото: официальный сайт фильма

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Балерина Вероника Егорова (Дженнифер Лоуренс) становится примой театра, но на одном из первых выступлений ей ломает ногу партнер (Сергей Полунин). Из-за травмы Веронику снимают с роли, и когда ее с больной матерью грозятся выселить из казенной квартиры, появляется дядя Ваня (Маттиас Шонартс), который предлагает бывшей балерине стать "красным воробьем" - шпионкой, готовой на все ради родины. Пройдя секретную школу соблазнения и доминирования (ее суровую руководительницу играет Шарлотта Рэмплинг), Вероника отправляется на задание в Будапешт – узнать у американского шпиона (Джоэл Эдгертон), кто его высокопоставленный источник в России.

"Красный воробей" Френсиса Лоуренса (снял последние части "Голодных игр") - это такая кинематографическая развесистая клюква, для российского зрителя интересная не только с художественной, но и с культурологической точки зрения. Хотя время действия в "Красном воробье" заявлено как наши дни, в России (за которую на экране Венгрия и Словакия, где проходили съемки) мало что изменилось со времен Советского Союза – точнее, с "Красной жары". Всюду и всегда лежит снег, герои ходят в серых робах из синтетики и живут в хрущевках с элементами Зимнего дворца, где повсюду ковры, позолота и мрамор. Главную героиню, в российском переводе милосердно ставшую Вероникой, в оригинале зовут Доминика – потому что так, по мнению создателей фильма, зовут россиянок. И это в общем-то показательно.

Как можно догадаться, в "Красном воробье", что ни сцена, то праздник: Джереми Айронс в генеральской форме с шитьем, Рэмплинг, увешанная российскими орденами, наконец, похожий на Путина герой дядя Ваня (правда, российские зрители окажутся лишены главного удовольствия: в оригинале герои говорят с русским акцентом). Насладиться всем этим великолепием мешает то, что "Красный воробей" за советским флером и грошовой шпионской интригой - чистой воды "50 оттенков серого": тут унижают и доминируют, изощренно пытают и соблазняют по указанию сверху.

Создатели фильма рисуют российскую действительность настолько ужасной, что это иногда даже комично. Они показывают Россию страшным авторитарным государством, где у человека нет ничего личного - все, что принадлежит ему, контролируется государством, а отношения между людьми безусловно выстраиваются в соответствии с иерархией. И как хорошо выйти из кинотеатра и понять, что у нас же все совсем не так, не правда ли?

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Теги: Красный воробей, кино
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Культура
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