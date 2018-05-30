Сын режиссера Учителя снимет фильм о футболисте "Торпедо" Стрельцове

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В начале июня начнутся съемки фильма о легендарном футболисте "Торпедо" и сборной СССР Эдуарде Стрельцове, сообщил режиссер Алексей Учитель.

"6 июня мы начинаем на стадионе "Торпедо" съемки масштабной картины о великом человеке и футболисте Эдуарде Стрельцове. Нам интересно показать его непростую и интересную судьбу, попытаемся рассказать ее правдиво", - сказал Учитель, отметив, что "Стрельцова не будет играть Данила Козловский, будет другой отличный актер".

"Снимать будет мой сын, это будет его вторая полнометражная работа, а я выступлю в роли продюсера. Думаю, что осенью 2019 году фильм будет готов", - добавил режиссер, выступая на круглом столе на тему "Футбол в искусстве, в высоких технологиях и экономике".

Стрельцов (1937 - 1990) сыграл более 200 матчей за московское "Торпедо", с которым стал чемпионом СССР (1965 год) и обладателем Кубка СССР (1968 год). В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в 1956 году. В мае 1958 года он был арестован по обвинению в изнасиловании, в феврале 1963 года он был условно-досрочно освобожден и возобновил карьеру игрока.