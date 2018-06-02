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Культура

Мединский назвал "культурным мазохизмом" поддержку проектов, направленные против РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет заниматься "культурным мазохизмом", поддерживая книжные проекты, направленные против России.

"Вопрос, какие произведения, авторы получают господдержку. Я всегда говорю о том, что заниматься культурным мазохизмом, то есть оказывать государственную поддержку тем идеям авторам и проектам, которые работают против нашей страны, мы не будем. К цензуре это никакого отношения не имеет, это наша позиция", - сказал Мединский на встрече с читателями в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

Министр также отметил, что был бы рад, если бы литература вернулась в ведение его ведомства.

"Что касается литературы, чтобы она вернулась в министерство культуры, это не мой вопрос. Я был бы рад, если бы литература как сфера деятельности вернулась в министерство культуры, я готов этим заниматься, но дальше есть масса технических вопросов", - сказал Мединский.

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Теги: Минкультуры, Владимир Мединский
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