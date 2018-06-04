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Культура

В Петербурге скончался актер Леонид Неведомский

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге на 79-ом году жизни скончался актер Большого драматического театра имени Товстоногова Леонид Неведомский, сообщает пресс-служба БДТ.

Коллектив БДТ имени Товстоногова выразил соболезнования родным и близким актера, его друзьям и коллегам. О церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске, в Белорусской ССР. В 1963 году, окончив службу в звании младшего сержанта, он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте.

Окончив институт в 1967 году, Неведомский был приглашен в труппу БДТ. В том же году актер дебютировал в роли Джона Рида в поставленном Георгием Товстоноговым по пьесе Д.Аля спектакле "Правду! Ничего, кроме правды!"

Неведомский исполнил в БДТ более 40 ролей. С середины 1960-х годов он снимался в кино; в его фильмографии более ста работ.

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Теги: Санкт-Петербург, Леонид Неведомский
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