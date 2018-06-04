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Культура

Аукцион Christie's в Лондоне выручил около 7 млн фунтов на торгах русского искусства

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суммарная выручка торгов русского искусства Christie's в Лондоне составила почти 7 млн фунтов.

"Суммарная выручка аукциона "Русское искусство" Christie's составила 6,9 млн фунтов. По итогам торгов было продано 67% лотов (81% в денежном выражении), и все топ-лоты нашли покупателей. Для участия в аукционе было зарегистрировано 236 клиентов из 26 стран. Из них непосредственными покупателями стал 91 человек из 18 стран", - рассказали "Интерфаксу" в Christie's в понедельник.

Там отметили, что топ-лотом торгов стала работа Александра Яковлева под названием "Танцовщица в испанском костюме". Она ушла с молотка за 1,1 млн фунтов, установив ценовой рекорд на произведения художника на бумаге.

Было установлено еще несколько рекордов - так, мраморный бюст молодой девушки работы Серафима Судьбинина нашел своего покупателя за рекордные для произведений автора 308,7 тыс фунтов, превысив нижнюю оценку в более чем 7 раз.

Подборка работ Константина Сомова, происходящих из той же частной коллекции, которая была с успехом продана на торгах Christie's в 2006-2007 годах, в сумме принесла 295 тыс фунтов. Самой дорогой из них стал более чем в 21 раз превысивший нижнюю планку оценки "Автопортрет" художника, нашедший своего нового владельца за 172,5 тыс фунтов.

Топ-лотом секции декоративно-прикладного искусства стала редкая керамическая чаша в форме утки с серебряными оправами, украшенными драгоценными камнями. Она ушла с молотка за 150 тыс фунтов. В свое время она была подарена бабушке настоящего владельца нефтяным магнатом Александром Манташевым (1842-1911). Серебряные элементы выполнены фирмой Фаберже, а керамическая основа - мастерами Императорского Строгановского училища.

Фарфоровое пасхальное яйцо Императорского фарфорового завода было продано за 112,5 тыс фунтов при оценке в 10-15 тыс фунтов.

Советский фарфор также установил высокие результаты: фигура "Марочка" Натальи Данько была продана за 118,8 тыс фунтов (оценка 3-5 тыс фунтов), а блюдо по дизайну Антона Комашки ушло за 106,3 тыс фунтов.

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Теги: Christie's
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