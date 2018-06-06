"Красотка на всю голову": не родись красивой

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В России выходит комедия "Красотка на всю голову", в которой Эми Шумер борется с лишним весом и стереотипами.

Рене (Эми Шумер) работает дизайнером сайта в компании по производству косметики, но сидит не вместе со всеми в модном офисе в центре города, а в темной каморке вдвоем с нердом-сисадмином. Она уже давно хочет перевестись в главное здание и познакомиться со своим кумиром - главой фирмы Эвери ЛеКлэр (Мишель Уильямс), но воплотить это в жизнь ей мешает неуверенность в себе – проблема далеко не редкая в ее окружении (Эйди Брайант из Saturday Night Live и Бизи Филиппс). Но однажды в спортивном клубе Рене падает с велотренажера, ударяется головой и приходит в сознание с мыслью, что она неотразима.

Если главную роль в фильме играет американская комедиантка Эми Шумер, можно с большой вероятностью сказать, что это будет комедия про странноватую, но милую жительницу мегаполиса в поисках личного счастья (ранее Шумер написала сценарий для картины с красноречивым названием "Девушка без комплексов"). Обычно фильмы с Шумер - это тренинг по затверживанию принципов вроде "будь собой" и "найди внутреннюю красоту" - но это все не про "Красотку", писали американские СМИ, разругавшие фильм в пух и прах.

Причина комплексов Рене в том, что она не считает себя красивой. Обретя уверенность в своей привлекательности (то есть став такой же, как ее антагонист в исполнении модели Эмили Ратаковски), она немедленно решает свои проблемы - идея, мягко говоря, непопулярная в 2018 году в мире, где решительно побеждает феминизм. И хотя фильм в конце вяло опровергает эту мысль, за свою несознательность он получил от критиков черную метку.

С другой стороны, если не рассматривать любое художественное произведение как политическую программу и не ждать от "Красотки" невероятных сюжетных поворотов, в ней можно найти много забавного (например, сцены с отличной Уильямс) и занимательного (наблюдение, что у мужчин те же комплексы, что и у девушек – и постоянное сравнивание себя с героями глянца так же не идет им на пользу). Фильм рассказывает о жительницах Нью-Йорка - и некоторые комментарии: что Target – это что-то вроде "Пятерочки", а Bloomingdale's – примерно ЦУМ, не помешали бы, - но из него многое можно узнать и про то, какие комплексы бывают у россиянок. Демонстрирует фильм и способ, как их преодолеть: не рассчитывать на чудо, а крутить педали.