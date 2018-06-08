Трамплин на пути к авангарду

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Музей русского импрессионизма представил выставку "Импрессионизм в авангарде" - историю первых шагов русских авангардистов на пути от академизма к беспредметной живописи.

Художники, вдохновленные полотнами французских импрессионистов, увиденных в путешествиях или на выставках в России, решались на смелые эксперименты с цветом и светом, работу на пленэрах без подготовительных рисунков, уходя от классических техник. В собранных на выставке ранних полотнах Михаила Ларионова, впоследствии основавшего лучизм, Роберта Фалька, "амазонок авангарда" Натальи Гончаровой и Александры Экстер, экспрессиониста Олега Явленского едва угадываются будущие открытия этих художников. О наиболее известных авангардистских картинах на контрасте напоминает инсталляция архитектора Наталии Зайченко: фрагменты полотен показаны лишь тонкими полосами, словно обозначая тот путь, который предстояло пройти мастерам, чтобы открыть свой замысел в полную величину.

Особенности композиции Экспозиция выставки разделена по творческим группам: на третьем этаже представлены работы участников объединений "Ослиный хвост" и "Союз молодежи", а также представителей украинского авангарда. На втором этаже можно увидеть автопортрет Казимира Малевича, полотна его учеников и участников "Бубнового валета".

Искусствовед Михаил Герман называл импрессионизм "чистилищем" для будущих авангардистов, в котором они обретали свободу письма, возможность отойти от академического искусства. Однако, как пояснила в беседе с "Интерфаксом" куратор выставки Анастасия Винокурова, в начале прошлого столетия понимание импрессионизма было более широким. "Импрессионизм включал в себя значительно больше, чем мы понимаем сейчас. Тогда к импрессионизму относили и постимпрессионистов, и неоимпрессионистов. Гоген, Ван Гог, Сезанн, которых мы сейчас относим к постимпрессионистам, тогда входили в общее понятие импрессионизма", - отметила она. Именно поэтому на выставке, в частности, можно увидеть работы так называемых сезаннистов из объединения "Бубновый валет".

Полотна для выставки предоставлены четырнадцатью государственными музеями и семнадцатью частными коллекциями, особое внимание организаторы уделили региональным собраниям. "Коллекции региональных музеев, конечно, восхитительны, но не всегда удается доехать до них и увидеть, и мне кажется очень важным, и руководство эту идею поддерживает, показывать именно региональные собрания наиболее полно, потому что подлинные шедевры кроются там", - рассказала Винокурова.

"Прогулка" Изображение предоставлено пресс-службой музея

Выставка, основные сюжеты которой сосредоточены вокруг пейзажей, натюрмортов и портретов, скрывает и пару почти детективных историй. Одна из них связана с заглавным полотном – картиной Михаила Ларионова "Прогулка" (1907-1908), которая публично экспонируется впервые. Если немного присмотреться, можно увидеть, что примерно посередине холста проходит шов – напоминание о тех десятилетиях, когда картина была разделена надвое.

Перед отъездом во Францию в 1915 году с женой Натальей Гончаровой Михаил Ларионов оставил свои картины другу, тоже художнику, Льву Жегину. Коллекционер Валерий Юдаков увидел у вдовы Жегина картину, уже разделенную надвое: два сюжета были размещены на противоположных стенках.

"Валерий Александрович, как он нам рассказывал в интервью, сразу понял, что эти две части составляют единое целое и стилистически, и композиционно. Тогда ему удалось купить правую часть композиции, которую он озаглавил "Прогулка с кошкой", - пояснила Винокурова. Левую часть картины, которую он условно назвал "Прогулкой дам", коллекционер смог купить только тридцать лет спустя, и в результате в его мастерской картина вновь стала единым целым.

Предполагается, что разрезать картину Жегина вынудили стесненные условия жизни: в коммунальной квартире полотно в первоначальном виде просто не помещалось на стене.

Другая история связана с работой Алексея Кокеля "Портрет мальчика". В Чувашский художественный музей эта вещь поступила из собрания вдовы художника под названием "Портрет Ленина". "Портрет мальчика" был заклеен газетами, и благодаря этому он сохранился", - рассказала куратор выставки. По ее словам, картина оказалась в музее на рубеже 1950-1960-х годов, когда образцы русского авангарда старались оставлять в запасниках.

"Дорога" Изображение предоставлено пресс-службой музея

Винокурова рассказала и об одной из своих любимых картин, представленных на выставке, - о полотне Алексея Явленского "Дорога" (1905) из коллекции Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля. "Она построена на дробных мазках, это такой вариант дивизионизма, но цвет более интенсивный. Здесь уже, конечно, прослеживаются дальнейшие открытия Явленского как одного из основателей экспрессионизма", - отметила она.

На выставке представлены более 60 работ, и временами может оказаться непросто сориентироваться во всем многообразии художественных экспериментов, выходящих за пределы привычного представления об импрессионизме. Но это многообразие и символично, оно напоминает о той стихийной жажде нового искусства, которая была свойственна молодым художникам начала двадцатого столетия, и о той недолгой свободе творчества, которую они смогли завоевать.