Культура

"Лето": Ода к радости

В российский прокат вышел новый фильм Кирилла Серебренникова

"Лето": Ода к радости
Кадр из фильма

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В российский прокат вышло "Лето" - новый фильм Кирилла Серебренникова, со съемок которого его забрали в полицию, и который был закончен режиссером уже под домашним арестом.

Летом 1981 года в Ленинграде к знаменитому певцу Майку Науменко (отличный в этой роли Рома Зверь), легенде местного рок-клуба, приходит никому не известный певец Виктор Цой (кореец Тео Ю). Так начинаются большая дружба и плодотворное сотрудничество, в результате которого выйдет первый альбом "Кино", сделавший группу рок-звездами. Но это можно сказать уже из нашего времени, ретроспективно, а тогда Майк, его супруга Наталья (Ирина Старшенбаум) и Виктор ездят на электричке на залив с такими же молодыми и увлеченными (Филипп Авдеев, Александр Горчилин и многие другие артисты "Гоголь-центра"), выступают в рок-клубе и на квартирках и много слушают музыку – прежде всего, западную, или, как говорит один из прохожих, вражью.

"Лето" – проект удивительный, появившийся не благодаря, а вопреки обстоятельствам, и то, что он получился таким – романтичным, нежным, действительно летним, – просто чудо.

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На экране (фильм снят в красивом, даже слегка манерном ч/б) молодые люди поют песни, разговаривают о музыке, влюбляются и грустят – в общем, делают то, что и все молодые люди. И кроме троицы Майка, Натальи и Виктора, еще один главный герой фильма - это музыка: о ней говорят, с помощью нее выражают свои чувства, ее, наконец играют. Вообще "Лето" - это признание Серебренникова в любви своим любимым исполнителям, и это не только Науменко и Цой, но и Лу Рид, Дебора Харри, Дэвид Боуи и Игги Поп. Они такие же герои фильма, их образы возникают на экране, как бы демонстрируя, что все – и "Битлы", и Цой, и Рома Зверь – находятся в одном музыкальном пространстве, музыка говорит с героями в 80-х так же, как говорит с нами сейчас, а хорошие песни не теряют своей актуальности. Во время отдельных номеров, когда советские граждане в автобусах и электричках исполняют песни Talking Heads и T. Rex, мы видим, что происходит в головах у тех, кто слушает эти композиции - и не так и важно, что этого не было в реальности, о чем нам буквально сообщают после каждого такого отступления.

При этом в фильме нет ни слова о политике: да, слушатели залезают в рок-клуб через окно, чтобы согласовать выступление, надо доказать женщине-руководительнице, что "Восьмиклассница" - это песня, критикующая половую распущенность, а на улице героям приходится слышать от всяких номенклатурных дедов (например, в исполнении Александра Баширова), что они Родину не любят и прочее фе-фе-фе. Но это там, где-то на обочине мира - а внутри него свобода.

Именно в музыке, а шире - в искусстве, находят герои "Лета" свободу и возможность для самовыражения. В нем создатели фильма находят ее и сейчас.

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Теги: Кирилл Серебренников, Лето
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