Культура

Российский национальный оркестр начнет азиатский тур 8 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева начинает гастрольный тур по странам Азии, в ходе которого даст концерты в Китае (Тайвань), Японии и Южной Корее.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации оркестра, азиатский тур начинается 8 июня концертом в Тайбэе и завершится 28 июня в Сеуле. В гастрольном графике коллектива -14 концертов.

В этой поездке оркестр будет исполнять сочинения Бетховена, Чайковского, Глазунова, Грига, Стравинского, Рахманинова и Шостаковича, а среди солистов, которые примут участие в концертах, пианисты Шио Окуи, Томохару Ушида, Кёхей Сорита, скрипачи Цзень Юйчень, Майю Кишима, Эстер Ю.

Одним из кульминационных моментов тура станет концерт Российского национального оркестра в Токио 12 июня, которым официально открывается культурная программа Года России в Японии. Те, кто сможет попасть в этот вечер в SuntoryHall, услышат Чайковского - "Меланхолическую серенаду", солировать в ней будет Майю Кишима, и оперу "Иоланта" в концертном исполнении, в котором будут задействованы как российские, так и японские музыканты.

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