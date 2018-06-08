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Главой набсовета Сбербанка стал Игнатьев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председателем набсовета Сбербанка России по итогам заседания совета вновь стал экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее в пятницу акционеры банка на годовом собрании избрали новый состав набсовета.

На 14 мест в совете претендовали 14 кандидатов. Изначально список кандидатур был утвержден на заседании совета в марте, но 14 мая Алексей Кудрин был исключен из списка на основании его заявления. Позднее он был назначен главой Счетной палаты. Вместо Кудрина была номинирована зампред правления Сбербанка Белла Златкис.

Из прежнего состава набсовета в новый не вошли еще два человека - глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский и профессор Высшей школы экономики Мартин Гилман. Вместо них в совет вошли главный аудитор Банка России Валерий Горегляд и ректор "Сколтеха" Александр Кулешов.

Остальные 12 кандидатов, вошедших совет, были в нем и ранее: экс-глава ЦБ РФ Игнатьев (председатель совета), глава Сбербанка Греф, первые зампреды Банка России Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, советник председателя ЦБ Надежда Иванова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор РАНХиГС Владимир Мау и инвестиционный консультант Надя Уэллс.

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Теги: Сбербанк, Сергей Игнатьев
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