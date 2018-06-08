Культура

Умер артист Игорь Лях

Актеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 лет

Умер артист Игорь Лях
Игорь Лях
Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Игорь Лях, сыгравший роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", скончался в возрасте 55 лет, сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", - написала актриса на своей странице в фейсбуке.

Лях - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Дебютировал, снявшись в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" в роли Лёньки.

Играл в Малом театре. Работал в Центральном академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в экспериментальном театре "Детектив". В 2000-2018 годах преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище, с 2009 года был руководителем курса.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Игорь Лях
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии
В российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за нихПодробнее
 Умер артист Игорь ЛяхУмер артист Игорь Лях
Актеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 летПодробнее
 Трамплин на пути к авангардуТрамплин на пути к авангарду
Музей русского импрессионизма демонстрирует ранние экспериментальные работы авангардистовПодробнее
 "Лето": Ода к радости"Лето": Ода к радости
В российский прокат вышел новый фильм Кирилла СеребренниковаПодробнее
Рома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовьРома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовь
Исполнитель одной из главных ролей рассказал о съемках, саундтреке и работе с Кириллом СеребренниковымПодробнее
 Ушла из жизни Кира МуратоваУшла из жизни Кира Муратова
Режиссеру и сценаристке было 83 годаПодробнее
 "Красотка на всю голову": не родись красивой"Красотка на всю голову": не родись красивой
В российский прокат выходит жизнеутверждающая комедия про победу над комплексамиПодробнее
 Третьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле МалевичаТретьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле Малевича
Любители футбола смогут бесплатно посмотреть экспозицию Государственной Третьяковской галереи по паспорту болельщикаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В миреТрамп высказался за возвращение России в G8В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамВ РоссииГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейВ миреВ Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском ИдлибеВ миреНа Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй

"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии

"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологииВ российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за них Подробнее

В НАСА допустили участие иностранных астронавтов к полету вокруг Луны на корабле Orion

Козак обсудит с главами регионов РФ ситуацию на рынке нефтепродуктов

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь возник пожар

Ректор МГУ вступился за студента, разрисовавшего баннер с рекламой к ЧМ-2018

Итальянский премьер не исключил наложение вето на продление санкций против РФ

Минприроды предложило оборудовать лесовозы системой ГЛОНАСС

Медведев изучит идею передавать непроданные продукты на благотворительность

Использование дронов ограничат в Подмосковье на время ЧМ-2018

"Тоттенхэм" продлил контракт с форвардом сборной Англии Кейном

Туск назвал число участников формата G7 "счастливым"

В Минобороны РФ назвали "юмором одесситов" сообщение о перехвате украинским самолетом корабля ВМФ

Назван состав сборных России по биатлону на подготовку к сезону-2018/19

Россельхознадзор заподозрил Турцию в поставке в РФ яблок из "санкционных" стран

Умер артист Игорь Лях

Умер артист Игорь ЛяхАктеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 лет Подробнее

Греф сообщил об обещании Мантурова подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров

Законодатели США попытаются сорвать соглашение с ZTE и выяснят связи Google с Huawei

РФ и КНР собрались развивать скоростную доставку поездами грузов e-commerce в ЕС

Матвиенко одобрила идею давать работникам выходной день для диспансеризации

Канадские власти оказались против присоединения России к G7

СКР попросил об аресте тверского министра Шафороста по делу о повреждении машины

Четыре человека погибли при спуске по реке Чорохи в высокогорной Аджарии

Греф заявил об отсутствии правовых механизмов передачи капитала Промсвязьбанку

Доминик Тим стал первым финалистом "Ролан Гаррос"

Главой набсовета Сбербанка стал Игнатьев

Корабль с новой экспедицией состыковался с МКС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru