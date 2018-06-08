Умер артист Игорь Лях

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Игорь Лях, сыгравший роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", скончался в возрасте 55 лет, сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", - написала актриса на своей странице в фейсбуке.

Лях - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Дебютировал, снявшись в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" в роли Лёньки.

Играл в Малом театре. Работал в Центральном академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в экспериментальном театре "Детектив". В 2000-2018 годах преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище, с 2009 года был руководителем курса.