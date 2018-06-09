Канал HBO заказал съемки приквела "Игры престолов"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Телеканал HBO займется разработкой пилота первого спин-оффа знаменитого сериала "Игра престолов", сообщает The Independent.

Как ожидается, действие нового сериала будет происходить за несколько тысяч лет до основного сюжета "Игры престолов". Сценарий пилота напишут автор оригинальной саги Джордж Мартин и сценаристка Джейн Голдман ("Дом странных детей Мисс Перегрин", "Кингсман", "Звездная пыль" и др.)

Как обещает телеканал, "от ужасающих секретов Вестероса до правды о происхождении Белых ходоков, от тайн Востока до легенд Старков... это не та история, которую мы думаем, что знаем".

По данным the Verge, учитывая хронологию саги, возможно, в приквеле речь пойдет о легендарном герое Азоре Ахае и создании Стены.

The Independent отмечает, что всего у HBO в разработке пять спин-оффов "Игры престолов", но телеканал не гарантирует, что все они увидят свет.

Последний сезон оригинального сериала выйдет летом 2019 года.