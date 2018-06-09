Скончалась первая исполнительница роли "девушки Бонда" Юнис Гейсон

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Британская актриса Юнис Гейсон, которая была первой "девушкой Бонда" в истории фильмов об агенте 007, скончалась в возрасте 90 лет, сообщает "Би-би-си".

Она исполнила роль Сильвии Тренч в фильме 1962 года "Доктор Ноу", хотя изначально планировалось, что она сыграет роль влюбленной в Джеймса Бонда секретарши мисс Манипенни.

Персонаж в исполнении Гейсон появился и в следующем фильме - "Из России с любовью".

После этого она сыграла в нескольких известных телесериалах, включая "Мстителей".