Сторителлинг и трагифарс в яблоневом саду

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Ясной Поляне в третий раз прошел Толстой Weekend, международный театральный фестиваль под открытым небом, который синтезирует театральное искусство в подлинных декорациях русской усадьбы.

Зрители от мала до велика из разных городов приезжают в усадьбу, чтобы погулять в яблоневом саду, полюбоваться на пони, уток и гусей, зайти в графский дом, выключить мобильные телефоны и насладиться "Отрочеством", "Крейцеровой сонатой" или "Холстомером". При этом постановки идут под аккомпанемент поющих в паре метров от сцен птиц, а паузу в спектакле может ненароком нарушить лай пробегающей мимо собаки или крики играющих детей. Таким образом, форма представления постановки в некотором роде трансформируется, а посетители (иногда сами того не зная) становятся не только наблюдателями, но и действующими лицами нового перформанса.

Фокус фестиваля в том, что театры переносятся со своих родных площадок и перемещаются в невыгодные для них условия - для того, чтобы играть на свежем воздухе, необходима определенная смелость. Ведь актерам приходится иметь дело с иными пространствами и акустикой, а техперсоналу с новыми сценическими условиями. В связи с этим итог отличается, зачастую в лучшую сторону, от того, как постановка идет на своей сцене.

Толстой Weekend - по большому счету не фестиваль громких имен и статусных театров. У проекта иная ценность - это мастерская в деле: кто лучше поставил спектакль по работе Толстого, показал возможность продемонстрировать свою способность быть гибким и адаптироваться под конкретные сценические задачи.

Конечно, отсутствие в программе фестиваля нового спектакля по Толстому не означает его несостоятельность, ведь главный критерий здесь - способность существовать в рамках open air фестиваля. Например, по словам программного директора фестиваля Павла Руднева, спектакль хабаровского ТЮЗа по "Детству" не приезжает из-за своей камерности и почти интимности, а грузинская постановка театра имени Грибоедова по "Холстомеру" - из-за технической сложности (в ней используется поворотный круг).

В этом году многие театры-участники затрагивали в своих работах тему непротивления злу насилием на примере синтеза классического и авангардного и даже трагифарса.

Драма "Фальшивый купон" в постановке "Коляда-Театра" открывала фестиваль, после чего на Главной сцене Московский театр Олега Табакова представлял редкую постановку по повести "Дьявол". Рефлексию на темы пола и брака продолжили Валмиерский Драматический Театр из Латвии и театр "Балет Москва" - оба показали "Крейцерову сонату".

Также две версии "Отрочества" представили Пермский и Саратовский ТЮЗы, а театр Le Cirque De Charles La Tannes и актеры мастерской Дмитрия Брусникина подготовили сторителлинг "Кто убил Анну".

На фестивале было показано больше региональных спектаклей - от театров из Ельца, Калуги, Рязани.

Фото предоставлено пресс-службой

В этот раз у Толстой Weekend появилась параллельная программа: в частности, в творческом индустриальном кластере "Октава" прошла лекция о классической литературе в эпоху гаджетов и цифровых процессов, а в Доме культуры "Ясная Поляна" - встреча с создателями фильма "История одного назначения", основанном на малоизвестном эпизоде биографии Льва Толстого.

Другим спецпроектом фестиваля этого года стало литературное путешествие "Война и мир". Аудиоспектакль-прогулка представляет собой пьесу по восьми томам дневников Льва Толстого, которую читают Никита Кукушкин, Александра Ребенок, Максим Суханов, Антон Маликов и другие. Вам вручают наушники с аудиогидом, который ведет вас по неизведанным закоулкам усадьбы - через просеку, пашню, речку, а сопровождают этот променад размышления писателя и его супруги о быте, семье и творчестве.

Символично, что в год 190-летия Толстого создатели фестиваля превращаются в ярмарку идей и ищут новые формы показа постановок по его работам и задумываются поставить перед потенциальными участниками задачу отыскать толстовские темы в современной прозе. То, что театры представят интересную интерпретацию можно почти не сомневаться.

Но вот в чем можно быть точно уверенным: если соберетесь на фестиваль, а тем более на вечерние показы, то захватите с собой плед, а лучше два.