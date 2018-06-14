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Прощание с Говорухиным пройдет в субботу 16 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Прощание с кинорежиссером и депутатом Станиславом Говорухиным состоится в субботу 16 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в четверг.

"Кто хотел бы проситься со Станиславом Сергеевичем, прощание состоится в субботу в 09:00", - сказал Володин депутатам.

При этом он отметил, что более подробная информация о месте, где состоится прощание, будет доведена до фракции позже.

Режиссер Станислав Говорухин скончался в четверг 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

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Теги: Станислав Говорухин
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