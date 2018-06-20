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Культура

На аукционе в Париже не нашлось покупателя на рукопись Моцарта за $578 тыс.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - На аукционе в Париже в среду была выставлена подлинная рукопись композитора Вольфганга Амадея Моцарта одной из композиций из оперы "Женитьба Фигаро", сообщают западные СМИ.

Отмечается, что на четырехстраничную рукопись, оцененную экспертами в $578 тыс., покупателей не нашлось.

Рукопись была выставлена на торги в связи с масштабной распродажей коллекции, собранной рухнувшим инвестфондом Aristophil, который со скандалом закрылся три года назад, лишив своих инвесторов в общей сложности почти $1 млрд.

Среди других элементов коллекции в среду на торги была выставлена рукопись композитора Роберта Шумана "Сцены из "Фауста" Гете". Рукопись была продана за 650 тыс. евро.

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Теги: Франция, Вольфганг Моцарт
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