Культура

Найденные на затонувшем в XIX веке пароходе картины могут принадлежать кисти Айвазовского

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более 10 полотен, среди которых, возможно, есть работы известного мариниста Ивана Айвазовского, обнаружены на пароходе "Генерал Коцебу", затонувшем в XIX веке в районе мыса Тарханкут у западного побережья Крыма.

"Картины обнаружены на одном из нижних трюмов. Айвазовский работал на этом корабле. Когда его отправляли в Египет, "Генерал Коцебу" проходил Суэцкий канал. Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах", - сказал "Интерфаксу" дайвер Роман Дунаев.

Холсты найдены в ходе экспедиции "Нептун" в июне. Полотна засыпаны илом. Поднимать их или нет, решит Черноморский центр подводных исследований. "Это дорогостоящая операция", - уточнил руководитель подводной экспедиции.

"Я не вижу целесообразности их трогать, потому что картины будут повреждены в процессе поднятия", - сказал Дунаев.

"Генерал Коцебу" был найден около 10 лет назад, но детальное обследование парохода раньше не проводилось.

Экспедиция "Нептун" проводится Русской подводной-исследовательской экспедицией при поддержке Черноморского центра подводных исследований при поддержке фонда президентских грантов.

Колесный товаро-пассажирский пароход назван в честь губернатора Новороссии генерала от инфантерии Павла Коцебу. Он построен в Англии и в 1866 году передан заказчику - Русскому обществу пароходства и торговли. При открытии 17 ноября 1869 года Суэцкого канала корабль с представителями России стал первым пароходом, вошедшим в канал.

"Генерал Коцебу", шедший в балласте, в 1895 году столкнулся с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул у берегов Крыма.

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Теги: Крым, Иван Айвазовский
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