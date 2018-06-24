Джон Сноу из "Игры престолов" женился

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", женился на Роуз Лесли, сообщил телеканал CNN.

Лесли тоже играла в "Игре престолов". Ее персонаж Игритт была возлюбленной Джона Сноу, но убита в четвертом сезоне.

Обоим актерам сейчас 31 год. Они встречались несколько лет, но скрывали свои отношения до 2016 года.

Свадьба прошла в шотландском городе Абердине. На ней были гостями коллеги Харингтона и Роуз по "Игре престолов", в том числе Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклейдж.