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Джон Сноу из "Игры престолов" женился

Супругой актера стала коллега по сериалу

Джон Сноу из "Игры престолов" женился
Лесли Роуз и Кит Харингтон
Фото: ТАСС/PA Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", женился на Роуз Лесли, сообщил телеканал CNN.

Лесли тоже играла в "Игре престолов". Ее персонаж Игритт была возлюбленной Джона Сноу, но убита в четвертом сезоне.

Обоим актерам сейчас 31 год. Они встречались несколько лет, но скрывали свои отношения до 2016 года.

Свадьба прошла в шотландском городе Абердине. На ней были гостями коллеги Харингтона и Роуз по "Игре престолов", в том числе Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклейдж.

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Теги: телевидение, Игра престолов, Джон Сноу, Кит Харрингтон, Лесли Роуз
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