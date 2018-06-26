Главные новости
В РоссииПутин назначил полпредов в федеральных округахВ РоссииУмер поэт Андрей ДементьевСпортФарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018
Культура

В жюри фестиваля Voices вошли Ирина Горбачева и Алексей Федорченко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председателем жюри фестиваля молодого европейского кино Voices, который пройдет в июле в Вологде, стал режиссер Алексей Федорченко. Об этом "Интерфаксу" сообщили организаторы смотра.

Кроме него, в жюри вошли актриса Ирина Горбачева, французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов и ирландский режиссер, продюсер и сценарист Джонни О"Рейли.

Фильмом открытия смотра станет фильм "Холодная война" Павла Павликовского, получивший на последнем Каннском фестивале приз за лучшую режиссуру.

VIII фестиваль Voices пройдет в Вологде с 5 по 8 июля, в основном конкурсе участвуют шесть дебютов и вторых игровых картин европейских режиссеров, в том числе "Ваш репетитор" Антона Коломееца из России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кино, Voices, Ирина Горбачева
Культура
Джон Сноу из "Игры престолов" женилсяДжон Сноу из "Игры престолов" женился
Супругой актера стала коллега по сериалуПодробнее
 Ушел из жизни Наум КоржавинУшел из жизни Наум Коржавин
Поэт скончался в США, куда эмигрировал из СССР в 1970-х годахПодробнее
 Пусть всегда будет StereoletoПусть всегда будет Stereoleto
В Петербурге прошел 17-й музыкальный фестиваль Stereoleto – на этот раз на новой площадкеПодробнее
 Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине режиссераПодробнее
Сторителлинг и трагифарс в яблоневом садуСторителлинг и трагифарс в яблоневом саду
В Ясной Поляне завершился фестиваль Толстой WeekendПодробнее
 "Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии
В российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за нихПодробнее
 Умер артист Игорь ЛяхУмер артист Игорь Лях
Актеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 летПодробнее
 Трамплин на пути к авангардуТрамплин на пути к авангарду
Музей русского импрессионизма демонстрирует ранние экспериментальные работы авангардистовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Семьи футболистов на ЧМ-20189 фото
26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-2018
Иранские болельщицы9 фото
26 июня
Иранские болельщицы
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назначил полпредов в федеральных округахВ РоссииУмер поэт Андрей ДементьевСпортФарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018В РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ РоссииПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахВ РоссииРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебом

WBA потребовала от Джошуа подписания контракта на бой с Поветкиным

Число кандидатов на пост мэра Москвы достигло 28

Глава британского МИД рассказал о продолжающемся лечении Скрипалей

Мосгоризбирком снял с предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы от "Зеленых"

"АвтоВАЗ" отзовет 7,22 тыс. Lada Xray из-за дефекта подвески

Медведев приедет на матч между Францией и Данией в "Лужниках"

TNT и DHL задумались об иске в европейский суд из-за ограничения конкуренции в Грузии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестИсследование о пользе кофе, электронная кожа и новый "половой переключатель" Подробнее

Вильнюс с июля введет туристический налог

Митрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры Москвы

Митрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры МосквыЗащищая себя, сказал политик, он "спасает честь партии сегодня" Подробнее

В Литве будут судить заочно скрывающегося в РФ экс-владельца Ukio bankas Романова

Задержанного в Нижнем Новгороде украинца обвинили в шпионаже и попытке контрабанды

Трамп предупредил Harley-Davidson о "начале конца" из-за планов вывести производство из США

В Крыму закрыт незаконный палаточный лагерь для детей

Страны БРИКС задумались о совместном дистанционном зондировании земли

Латвия введет режим стихийного бедствия в связи с засухой

Защита попросила о передаче дела о госизмене Януковича в другой суд

Бывший вице-премьер Приходько вновь возглавил набсовет ДОМ.РФ

Австрия начала учения по пресечению притока незаконных иммигрантов

Дзагоев восстановился после травмы

Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"

Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"Проект уже получил все разрешения в Германии, Финляндии и Швеции, и теперь Дания предлагает обсуждать "Северный поток 2" на общеевропейском уровне Подробнее

Фарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018

Фарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018По словам родственника футболиста "Локомотива", спортсмен находился без сознания около получаса Подробнее

Продукты в РФ в январе-мае дорожали почти в два раза быстрее, чем в ЕС

На Украине собрались снять ограничения на приватизацию оборонных предприятий

GE выделит в самостоятельную компанию подразделение GE Healthcare и выйдет из BHGE

Регулятор США впервые одобрил рецептурный препарат на основе конопли

В МИД РФ потребовали международной реакции на запрет въезда на Украину журналистам из РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания0 : 0Идет второй таймФранция ФранцияИдет второй таймCАвстралия Австралия0 : 1Идет второй таймПеру ПеруИдет второй таймКаррильо (18)DНигерия Нигерия– : –21:00Аргентина Аргентина21:00DИсландия Исландия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00