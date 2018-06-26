В жюри фестиваля Voices вошли Ирина Горбачева и Алексей Федорченко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председателем жюри фестиваля молодого европейского кино Voices, который пройдет в июле в Вологде, стал режиссер Алексей Федорченко. Об этом "Интерфаксу" сообщили организаторы смотра.

Кроме него, в жюри вошли актриса Ирина Горбачева, французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов и ирландский режиссер, продюсер и сценарист Джонни О"Рейли.

Фильмом открытия смотра станет фильм "Холодная война" Павла Павликовского, получивший на последнем Каннском фестивале приз за лучшую режиссуру.

VIII фестиваль Voices пройдет в Вологде с 5 по 8 июля, в основном конкурсе участвуют шесть дебютов и вторых игровых картин европейских режиссеров, в том числе "Ваш репетитор" Антона Коломееца из России.