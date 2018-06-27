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Культура

"Органная месса" Баха прозвучит на фестивале в Москве в исполнении Александра Князева

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ряд концертов пройдет в июле в рамках Девятого летнего музыкального фестиваля "Органные вечера в Кусково" во дворце бывшей подмосковной усадьбы Шереметевых, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятий.

В интерьерах танцевального зала звучит орган в разнообразных ансамблях - с барочной скрипкой, флейтой, кельтской арфой и саксофоном.

11 июля на фестивале впервые выступит заслуженный артист России Александр Князев. Известный виртуоз-виолончелист, лауреат II премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского, уже более четверти века он также концертирует как органист. На сольном концерте в Кусково музыкант исполнит "Органную мессу" Иоганна-Себастьяна Баха.

В афише фестиваля также сольный концерт "Великий Бах" известного московского органиста, лауреата международных конкурсов Федора Строганова (28 июля). Он же выступит в дуэте со скрипачом Константином Казначеевым (7 июля).

Орган также прозвучит в дуэте с барочной виолончелью: 18 июля постоянные участники фестиваля, солисты барочной капеллы "Золотой век" Александр Листратов и Алексей Шевченко исполнят шедевры музыки барокко.

Программу "Арфа и орган" представят Анна Шкуровская и Анна Суслова (14 июля). Старинная музыка, связанная с птицами, прозвучит 21 июля. По словам организаторов, самой экзотической программой месяца станут "Ритмы дальних берегов" (4 июля), посвященные зарубежной музыке XX века: от джазовых мелодий до известных саундтреков к фильмам "Волшебник страны Оз" и "Пираты Карибского моря". Орган в этот вечер прозвучит в ансамбле с арфой и саксофоном.

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