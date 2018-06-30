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Культура

В Москве пройдет фестиваль Российского национального оркестра

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Концертный сезон 2018/2019 года Российский национальный оркестр (РНО) вновь откроет Большим фестивалем, который в этом году пройдет в десятый раз, сообщили "Интерфаксу" в администрации оркестра.

В шести концертах юбилейного музыкального форума примут участие всемирно известные исполнители: художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев, скрипачи Вадим Репин и Франк Петер Циммерман, звезда мировой оперной сцены сопрано Анджела Георгиу, баянист Фридрих Липс и другие. Одной из кульминационных точек фестиваля станет концертное исполнение интернациональным составом солистов оперетты Леонарда Бернстайна "Кандид", приуроченное к 100-летию со дня рождения американского классика.

Фестиваль откроется 10 сентября программой из произведений Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. В Концерте № 1 для скрипки с оркестром Прокофьева солировать будет немецкий скрипач Циммерман. В концерте также прозвучат сюита из балета "Золушка" Прокофьева и "Симфонические танцы" Рахманинова. За дирижерский пульт встанет Плетнев.

15 сентября публику ждет встреча со скрипачом В.Репиным, который исполнит один из самых популярных скрипичных концертов - Концерт Макса Бруха. Также в этот вечер под управлением М.Плетнева прозвучат Симфония № 15 Дмитрия Шостаковича и "Прощание Вотана и заклинание огня" из оперы "Валькирия" Рихарда Вагнера.

21 сентября состоится концерт, программу которого составили арии, ансамбли и сцены из опер "Черевички" Петра Чайковского и "Ночь перед Рождеством" Николая Римского-Корсакова. Они прозвучат в сопровождении РНО с Плетневым за дирижерским пультом. 26 сентября публику ждет концертное исполнение оперетты Бернстайна "Кандид". Главные партии исполнят английский тенор Стивен Шонди, лирико-колоратурное сопрано Дженифер О'Лафлин, американка Ким Крисвелл, которая выступит в роли Старухи, а также известный датский баритон Мортен Франк Ларсен (Панглос). В качестве чтеца на сцену выйдет российский актер и телеведущий Александр Олешко. За дирижерский пульт встанет американский маэстро Джозеф Олефирович.

30 сентября сольный концерт в рамках фестиваля даст звезда мировой оперной сцены, румынское сопрано Анджела Георгиу. За дирижерский пульт РНО в этот вечер встанет канадский маэстро Чарльз Оливьери-Монро.

Завершением юбилейного фестиваля станет гала-концерт 4 октября. Программу, в которую вошли произведения современных российских авторов, объединила единая концептуальная линия - обращение в рамках академической композиторской традиции к таким "народным" инструментам как баян, домра и балалайка. В этот вечер публике будет представлена мировая премьера Концерта "Двойное зеркало" для баяна и виолончели с оркестром Ефрема Подгайца, "Татарская фантазия" для баяна с оркестром Михаила Плетнева, Вариации на темы двух русских песен для домры и балалайки Александра Цыганкова, финал Концерта № 1 для баяна с оркестром Николая Чайкина. В заключительном концерте фестиваля примут участие российский баянист Фридрих Липс, Александр Бузлов (виолончель), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка) и другие. За пульт РНО встанет Плетнев.

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Теги: Российский национальный оркестр
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