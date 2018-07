Guns N’Roses для выступления в Москве запросили розы, шампанское Cristal и мармеладных мишек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американская рок-группа Guns N'Roses для своего выступления в Москве 13 июля просит свежесрезанные красные розы, новозеландское вино, шампанское Cristal и мармеладных мишек. Это следует из райдера группы, который есть в распоряжении "Интерфакса".

"Ганзы" в оригинальном составе отыграют концерт под занавес чемпионата мира по футболу на стадионе "Открытие Арена".

Для гримерки Эксла Роуза, как отмечается в райдере, требуются 18 свежесрезанных красных роз, шампанское Cristal, бутылка красного итальянского вина Barolo, 12 бутылок пива Stella Artois, 12 бутылок местного пива (двух брэндов), несколько видов газированных напитков, разного вида приправы, а также органические фрукты, тарелки с сыром, ветчиной и прошутто.

В свою очередь Слэш в гримерку, помимо пива, ассорти греческих йогуртов, арахисовых M&M"s, слабосоленых подсолнечных и тыквенных семечек, разного вида батончиков и орешков, просит ароматизированную свечу с запахом льна и кофемашину.

Бас-гитарист Дафф Маккаган предпочитает красное вино каберне-совиньон или мальбек, а также запрашивает две бутылки белого новозеландского вина Nobilo или Kim Crawford или американское органическое вино Bonterra. Помимо прочего в его райдере значатся упаковка мармеладных мишек, кофемашина, разнообразные снэки, блендер.

Для гостей группы в райдере, в частности, значатся микроволновка, столовые приборы, специи и снэки, а также 24 бутылки пива, по бутылке Егермейстера, водки, местного красного и белого вина, энергетики и ряд безалкогольных напитков. После шоу для артистов в гримерках должен быть накрыт ужин.

Концерт в Москве, который отыграет оригинальный состав Guns N'Roses - вокалист Эксл Роуз, гитарист Слэш и бас-гитарист Дафф Маккаган, пройдет на домашнем стадионе клуба "Спартак" "Открытие Арена", вмещающей 45 тысяч зрителей.

Турне "Not In This Lifetime" стало знаком примирения классиков рока, враждовавших много лет. В сет-лист концерта в Москве воссоединившихся Guns N'Roses войдут суперхиты "золотой эры" группы, включая "Sweet Child O'Mine", "Don't Cry" , "November Rain", "You Could Be Mine", "Welcome To The Jungle" и "Paradise City". А также знаменитые кавер-версии "Live And Let Die" Пола Маккартни и "Knockin' On Heaven's Door" нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана, и песни из альбома "Chinese Democracy", который Эксл Роуз выпустил в период вражды с коллегами. Помимо этого российских поклонников группы ждут сольные номера Даффа Маккагана и инструментальные пьесы в исполнении виртуоза Слэша.