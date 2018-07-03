Костин возглавит попечительский совет Большого театра

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава правления ВТБ Андрей Костин, как ожидается, сменит первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова на посту председателя попечительского совета Большого театра (ГАБТ).

"Выборы нового председателя состоятся на заседании Совета в среду, 4 июля", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Наиболее вероятный кандидат, который сменит Жукова - глава ВТБ Костин", - сказал собеседник агентства.

Костин подтвердил "Интерфаксу", что дал согласие возглавить попечительский совет ГАБТ.

"Я люблю Большой театр, вхожу в его попечительский совет, всегда был в курсе его событий, лично спонсировал постановки", - сказал глава ВТБ "Интерфаксу" во вторник.

"Когда мне это предложили, я решил что да, надо заняться. В первую очередь с точки зрения финансирования, привлечения новых людей, спонсоров. Теперь буду посвящать театру больше времени", - добавил Костин.