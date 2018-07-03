Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыМоскваКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы
Культура

Костин возглавит попечительский совет Большого театра

Ранее председателем попечительского совета ГАБТ был первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков

Костин возглавит попечительский совет Большого театра
Глава правления ВТБ Андрей Костин
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава правления ВТБ Андрей Костин, как ожидается, сменит первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова на посту председателя попечительского совета Большого театра (ГАБТ).

"Выборы нового председателя состоятся на заседании Совета в среду, 4 июля", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Наиболее вероятный кандидат, который сменит Жукова - глава ВТБ Костин", - сказал собеседник агентства.

Костин подтвердил "Интерфаксу", что дал согласие возглавить попечительский совет ГАБТ.

"Я люблю Большой театр, вхожу в его попечительский совет, всегда был в курсе его событий, лично спонсировал постановки", - сказал глава ВТБ "Интерфаксу" во вторник.

"Когда мне это предложили, я решил что да, надо заняться. В первую очередь с точки зрения финансирования, привлечения новых людей, спонсоров. Теперь буду посвящать театру больше времени", - добавил Костин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Андрей Костин, Большой театр
Культура
Костин возглавит попечительский совет Большого театраКостин возглавит попечительский совет Большого театра
Ранее председателем попечительского совета ГАБТ был первый вице-спикер Госдумы Александр ЖуковПодробнее
 На "Пикнике "Афиши" выступят Arcade Fire, King Gizzard & The Lizard Wizard и ЗемфираНа "Пикнике "Афиши" выступят Arcade Fire, King Gizzard & The Lizard Wizard и Земфира
Кроме того, на фестивале можно будет познакомится с актуальной российский музыкой - от Монеточки и Аигел до Pharaoh и "Пасош"Подробнее
 Режиссер Богомолов не увидел драмы в непродлении контракта с МХТ им.ЧеховаРежиссер Богомолов не увидел драмы в непродлении контракта с МХТ им.Чехова
Он не рассчитывал, что соглашение будет продлено, и пока ни с кем не обсуждал эту темуПодробнее
 Джон Сноу из "Игры престолов" женилсяДжон Сноу из "Игры престолов" женился
Супругой актера стала коллега по сериалуПодробнее
Ушел из жизни Наум КоржавинУшел из жизни Наум Коржавин
Поэт скончался в США, куда эмигрировал из СССР в 1970-х годахПодробнее
 Пусть всегда будет StereoletoПусть всегда будет Stereoleto
В Петербурге прошел 17-й музыкальный фестиваль Stereoleto – на этот раз на новой площадкеПодробнее
 Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине режиссераПодробнее
 Сторителлинг и трагифарс в яблоневом садуСторителлинг и трагифарс в яблоневом саду
В Ясной Поляне завершился фестиваль Толстой WeekendПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыМоскваКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра МосквыВ миреБританская полиция заявила о прорыве "деле Скрипаля"МоскваВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформыВ РоссииВ Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

Экс-президента Армении Кочаряна вызвали на допрос

Туроператор DSBW-Tours объявил об остановке деятельности

В Израиле сообщили о взрыве на военной базе близ сирийского города Деръа

В краснодарском ТЦ начался крупный пожар

Главного тренера сборной Германии не стали увольнять после провала на ЧМ-2018

Алексей Ананьев возглавил группу "Техносерв"

Депутаты Госдумы пригласили конгрессменов США побывать в Крыму

Джигурда пришел в Мосгоризбирком с волынками и неизвестными коробками

Швеция - Швейцария. Онлайн

Швеция - Швейцария. ОнлайнВ Санкт-Петербурге определится очередной четвертьфиналист ЧМ-2018 Подробнее

В МИД открестились от слов директора своего департамента об альтернативном интернете

ЮНИСЕФ сообщил о более чем двух тысячах погибших в Йемене детей за три года

Костин возглавит попечительский совет Большого театра

Костин возглавит попечительский совет Большого театраРанее председателем попечительского совета ГАБТ был первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков Подробнее

Федотов попросил СКР изменить меру пресечения участнице движения "Новое величие"

Аварийно севший в Жуковском Ил-38 продолжит испытания

Думский комитет одобрил законопроект о приравнивании физлиц к СМИ-иноагентам

Столичные власти увеличили размер премий молодым ученым и их число

В Госдуме согласились на ответный визит в США по приглашению американских парламентариев

Украинца будут судить в РФ за участие в подготовке теракта на выпускном в Сочи

Крым попросил 400 млн руб. на компенсацию ущерба от града и засухи

"Росатом" поставил задачу создать 100-кубитный квантовый компьютер

Телеком-менеджер Милашевский возглавил АО "ГЛОНАСС"

"Справедливая Россия" внесла в Думу законопроект о наследовании пенсии

Экс-хоккеист НХЛ Наиль Якупов перешел в СКА

Телеком-менеджер Милашевский возглавил "ГЛОНАСС"

Трамп заявил о своей заслуге в предотвращении войны с КНДР

"Аврора БГ" отказалась вернуть туристам деньги за отмененные программы

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае практически достигла 200 тыс. га

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция– : –17:00Швейцария Швейцария17:00онлайн8F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00