Скончался солист Мариинского театра Александр Гергалов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России, ведущий солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов скончался после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба учреждения в пятницу.

"Лауреат международных и всесоюзных конкурсов, Гергалов получил музыкальное образование в Ленинградской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. В 1991 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Яркий и полетный голос А.Гергалова, отличавшийся необыкновенной свободой, звучал в большинстве оперных спектаклей Мариинского театра", - говорится в сообщении.

Коллектив Мариинского театра выражает соболезнования родным и близким Гергалова. О дате и месте захоронения будет объявлено дополнительно.

Гергалов гастролировал с труппой Мариинского театра в США, Японии, Франции, Германии, Турции и других странах. Среди исполненных им партий - Онегин ("Евгений Онегин"), Андрей Болконский ("Война и мир"), Щелкалов ("Борис Годунов"), Елецкий ("Пиковая дама").