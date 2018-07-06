"Пылающий": Гори все огнем

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел корейский фильм "Пылающий" – главный фаворит критиков на последнем Каннском кинофестивале.

Начинающий писатель Джонсу (Ю А-ин) живет на ферме у границы с Северной Кореей, куда иногда ветер доносит пропаганду из ретрансляторов КНДР. В начале повествования он иногда ходит в суд на слушания к отцу (Чхве Сын-хо), который сломал руку чиновнику и из гордости отказался идти с ним на мировую. Однажды Джонсу встречает подругу детства (Чон Джон-со), изменившуюся до неузнаваемости. Но начавшийся роман внезапно прерывается: она непонятно зачем уезжает в Африку, а возвращается оттуда уже с новым другом с европейским именем Бен (Стивен Ян), "Ягуаром" и красивой квартирой в хорошем сеульском районе Гангам. Бен, улыбчивый и неизменно любезный, однажды непринужденно сообщает Джонсу, что он поджигатель.

Рассказать о "Пылающем", снятом по рассказу Харуки Мураками, так, чтобы не выдать чего-то лишнего, сложно. Вместе с тем и литературное произведение, и кино по нему – паззл, лабиринт, и чем больше тебе об этом рассказывают, тем сложнее понять, что происходит.

Режиссер Ли Чхан-дон, который, кроме работы в кино, успел побывать министром культуры и туризма Южной Кореи, до "Пылающего" не снимал кино восемь лет – со времени хорошо встреченной критиками "Поэзии" – и, очевидно, не случайно исчез так надолго. Его новая картина, участвовавшая в основном конкурсе последних Канн, получила рекордно высокую оценку кинокритиков в истории фестиваля – 3,8 балла из 4.

"Пылающий" работает на территории детектива, но это все ловушки, форма (вроде вопроса, кто убил Лору Палмер), внутри которой действуют силы хаоса, судьба, это территория вступления в жизнь мистического и необъяснимого, которое так хорошо мимикрирует под повседневное.

И главное, пожалуй, – это интонация фильма, то, что это тихий и размеренный рассказ. Растянувшийся почти на два с половиной часа фильм находит время и для танца на фоне заката и вроде как для бесцельного похода в забегаловку – он никуда не спешит и никого не торопит.

Фильм не дает ответов, а только ставит вопросы. Так и возникает эта история – полная намеков и недосказанностей, сумрачная, переливчатая, как тени на закате или отблески от костра. Тихий шедевр, писали об этом фильме критики – сложно подобрать характеристику лучше.