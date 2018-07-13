Сокровища Востока на гастролях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Государственном историческом музее начала работу выставка драгоценностей из Музеев Катара "Жемчуг: Сокровища морей и рек".

Катар организует выставки жемчуга по программе культурного обмена уже в шестой раз: в прошлом году шедевры ювелиров были представлены в Китае. В Москве катарские сокровища оказались впервые, и специально для России организаторы отобрали 50 экспонатов, ранее не покидавших стены фондов.

Традиции добычи жемчуга в Персидском заливе насчитывают около семи тысячелетий, и она служила главным источником средств к существованию для региона до обнаружения нефтяных месторождений. Местный жемчуг венчал тиары монарших особ Европы, вплетался в роскошные колье, расходился он и по восточным землям.

Куратор выставки Юбер Бари, выступая на церемонии открытия, назвал экспозицию аперитивом: в следующем году начнет работу Национальный музей Катара, в котором будет выставлена большая коллекция жемчуга.

Брошь в форме цветка из жемчуга лавандового цвета из Северной Америки Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Рождение драгоценности

Музеи Катара представили в Москве последовательную историю о судьбе жемчуга, которая начинает с самого момента его зарождения в раковине. Представляя экспозицию, Бари первым делом развеял, пожалуй, самый известный миф о формировании жемчужин из попадающих внутрь раковины песчинок. Эксперт рассказал, что моллюск может обволакивать жемчужным панцирем любое инородное тело, даже небольших червячков и рыбешек. Здесь же в начале выставки есть наглядные тому примеры - створки раковин с небольшими наростами, покрытыми перламутром и по форме напоминающими крошечных обитателей моря.

Совет специалиста По словам куратора выставки Юбера Бари, украшения из жемчуга лучше всего хранить в ванной. Кроме того, для сохранения цвета следует беречь жемчуг от длительного воздействия света.

В музее можно увидеть рентгеновский снимок моллюска с зачатками будущей жемчужины, а также раковины и извлеченный из них жемчуг самых разных цветов: от молочного и сероватого до яркого красного и насыщенного оранжевого, причем окраска жемчужины всегда соответствует цвету раковины своего "родителя". Ценность того или иного экземпляра зависит и от чистоты цвета, и от симметрии и размера.

По словам Бари, одна из жемчужин, представленных на выставке, досталась ему от посетительницы ресторана, которой она попалась в тарелке с супом. Куратор выставки отметил, что найти жемчужину может посчастливиться любому человеку, так как они формируются у всех видов моллюсков. Правда, жемчуг может оказаться настолько мелким, что покажется лишь песчинкой на зубах.

Брошь "Хризантема" из бриллиантов и натурального жемчуга из реки Миссисиппи Фото: Qatar Museums collection

На пересечении истории и искусства

Экспозиция ювелирных украшений в музее оформлена минималистично, без сложных инсталляций: по стенам лишь неброские информационные плакаты и несколько дисплеев. Шедевры из США, Великобритании, Австрии, Марокко, Тибета и из других уголков земли размещены не в традиционных для выставок витринах, а в старинных толстостенных сундуках, по форме и размеру напоминающих напольные часы. Как рассказал Бари, эти сейфы были арендованы в Индонезии специально для московской выставки.

Сразу при входе в большой выставочный зал невозможно оценить масштаб выставки или разглядеть отдельные украшения: пространство выстроено таким образом, что к каждому из драгоценных экспонатов, стоимость которых не разглашается из соображений безопасности, необходимо подойти поближе.

Выставка охватывает сразу множество контекстов. Прежде всего, украшения предстают произведениями искусства. Даже появлению классических ниток жемчуга предшествовала кропотливая работа мастеров. Как отметил Бари, для создания подобного украшения у ювелира должно быть под рукой как минимум 50 тысяч жемчужин для того, чтобы подобрать идеально подходящие друг другу по цвету, размеру и форме экземпляры.

Особое место в экспозиции занимают тиары. Здесь представлена, например, тиара дочери императрицы Елизаветы Австрийской (была известна в домашнем кругу как Сиси), изготовленная из крупных жемчужин, бриллиантов, золота и серебра. Можно увидеть и тиару графини Росбери, дочери барона Майера де Ротшильда: это украшение венчают 13 крупных жемчужин, причем из головного убора оно может трансформироваться в ожерелье.

Тиара леди Росбери Фото: Qatar Museums collection

Для экспозиции были отобраны и ювелирные украшения, созданные в двадцатом столетии. Так, в Москву привезли жемчужные серьги Bulgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор, а также брошь по эскизу Сальвадора Дали в форме алых губ с белоснежными зубами-жемчужинами.

Прослеживаются на выставке и наметки сплетений торговых путей. Так, жемчуг из Персидского залива использовался в создании украшений для еврейской общины в Марокко и знатных особ Индии, а тиары для графини Росбери и представительниц Ганноверского королевского дома украшает тихоокеанский жемчуг.

Отдельный небольшой зал отведен для рассказа об искусственно выращиваемом пресноводном жемчуге. Здесь можно увидеть современные украшения из китайского культивированного жемчуга, в том числе, ожерелье "Иней" вьетнамского художника Сэм Тхо Дуонга, составленное из нескольких тысяч мельчайших жемчужин.

Выставка дает многие ответы, но оставляет еще больше вопросов о причудах природы и возможностях ее сберечь, о традициях ювелирного дела разных стран и сети торговых путей, о символизме самого жемчуга в культурах мира и о значении старинных драгоценностей, подчеркивавших статус их обладателей. "Аперитив", точнее и не скажешь.