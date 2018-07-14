Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера после волны критики

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон приняла решение отказаться от съемок в картине "Массажный салон" (Rub & Tug), выход которого намечен на 2019 год. Она должна была исполнить роль трансгендера, но такой выбор вызвал возмущение общественных активистов.

Йоханссон опубликовала заявление на ЛГБТ-ресурсе Out.com, в котором объясняет, что выходит из участия в проекте из-за возникших этических проблем.

Она должна была исполнить роль реально существовавшей Джин Мэри Гилл, которая открыла в Питтсбурге в 1970 - 80-е годы сеть массажных салонов, которые на самом деле были публичными домами. Гилл при этом позиционировала себя как мужчина.

Выбор гетеросексуальной женщины на эту роль вызвал критику, так как ЛГБТ-активисты посчитали, что трансгендеров должны играть трансгендеры, а выбор таких актрис, как Йоханссон, лишает трансгендеров работы.

Ahh, yes. The resemblance between Dante Tex Gill and Scarlett Johansson is striking 🙄 pic.twitter.com/9jvMMgJDiJ — Ben Ace (@AceOfBens) July 5, 2018

Сначала Йоханссон ответила критикам, заявив, что в таком случае надо осуждать и Джеффри Тэмбора, Джареда Лето и Фелисити Хаффман - эти гетеросексуальные актеры и актриса исполняли роли трансгендеров. Но ее продолжали осуждать, и в итоге звезда приняла решение отказаться от съемок в фильме, который она также должна была продюсировать.

"Я многое узнала о трансгендерном сообществе после первого моего заявления и поняла, что мои слова были неуважительными. <...> Я бы с большим удовольствием перенесла историю Гилл на экран, но я понимаю, почему многие считают, что его должен играть трансгендер. Я благодарна за дискуссию, которая возникла и которая привлекла внимание к разнообразию и представлению всех людей в кино", - говорится в заявлении Йоханссон.

Ранее актриса уже попадала под огонь критики, когда сыграла в фильме 2017 года "Призрак в доспехах" - фантастический боевик снят на основе японской манги, и главный персонаж в нем - азиатка. Выбор Йоханссон на эту роль вызвал подозрения в расизме.