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В Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика

Американский режиссер планировал экранизацию новеллы Стефана Цвейга "Жгучая тайна"

В Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика
Режиссер Стэнли Кубрик. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании был обнаружен ранее неизвестный сценарий знаменитого американского режиссера Стэнли Кубрика, сообщает The Guardian. Находку сделал Нэтан Абрамс, профессор кинематографии Бангорского университета (Уэльс).

Речь идет о планировавшейся Кубриком экранизации новеллы Стефана Цвейга 1913 года "Жгучая тайна". Судя по тексту, он успел практически полностью завершить работу над ним и фильм может быть снят.

"Фанаты Кубрика знают, что он хотел снять этот фильм, но никто не думал, что сценарий закончен. У нас теперь есть копия, и она доказывает, что он написал весь сценарий", - пояснил Абрамс.

Кубрик переносит историю о супружеской измене в США, сохранив сюжет австрийского писателя о мужчине, пытающемся подружиться с 10-летним мальчиком, чтобы затем соблазнить его замужнюю мать.

"Жгучая тайна" уже была экранизирована в 1988 году бывшим ассистентом Кубрика Эндрю Биркином. Главную роль в фильме сыграла Фэй Данауэй.

На тексте Кубрика есть отметка кинокомпании MGM, датируемая 24 октября 1956 года. Тогда Кубрик был относительно неизвестен и как раз завершил работу над фильмом "Убийство". Предположительно, MGM отказалась от работы над проектом экранизации Цвейга, когда выяснилось, что Кубрик уже работает над принесшей ему известность картиной "Тропы славы" - работа над обоими фильмами нарушила бы условия контракта.

По другой версии, продюсер Джеймс Харрис посчитал, что сценарий Кубрика не подойдет для экранизации.

По мнению профессора Абрамса, история супружеской неверности и ребенка могла считаться слишком рисковой в 1950-х. Он описывает "Жгучую тайну", как "Лолиту" наизнанку" - этот роман Владимира Набокова Кубрик перенес на экран в 1962 году. В романе Цвейга мужчина пытается подружиться с мальчиком, чтобы соблазнить его мать. В "Лолите" же главный персонаж женится на матери, хотя заинтересован в ее дочери.

Стэнли Кубрик был американцем, который большую часть жизни провел в Великобритании. Он скончался в 1999 году, через несколько месяцев после окончания работы над картиной "С широко закрытыми глазами".

В 2001 году Стивен Спилберг закончил работу над другим нереализованным проектом Кубрика - фильмом "Искусственный разум".

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Теги: Великобритания, Стэнли Кубрик
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