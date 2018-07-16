"Русский Букер" в 2018 году возьмет паузу из-за отсутствия спонсора

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Премия "Русский Букер" в этом году присуждена не будет из-за отсутствия спонсора, если таковой не найдется и впредь, то старейшую российскую литературную премию придется закрыть, сообщает ее комитет.

"Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен", - говорится в заявлении комитета премии, распространенном в понедельник.

Там напомнили, что первая декада июля - время, когда Букеровское жюри традиционно собирается на свою первую встречу и определяет "длинный список" романов, допущенных к конкурсу.

Комитет премии пока не знает, как сложатся дела. "На этот год Букер берет паузу, не оставляя усилий найти финансовую поддержку. Удастся ли это нам, будет ясно в ноябре-декабре, когда окончательно формируются благотворительные бюджеты компаний на будущий год. Если нет, то Правление фонда "Русский Букер" начнет процедуру закрытия премии",- говорится в сообщении. Если это произойдет, то "старейшая российская независимая премия окажется в ряду частных культурных инициатив и премий (например, "Дебют"), в последние годы прекративших свое существование", отмечается в релизе.

В 2017 году старейшая в России независимая литературная премия присуждалась в 26-й раз, ее лауреатом стала Александра Николаенко за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства".

Лауреатами премии в разные годы становились Владимир Маканин, Булат Окуджава, Григорий Вадимов, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Рубен Гальего, Александр Иличевский, Александр Снегирев и Петр Алешковский и другие.