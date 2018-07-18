Умер актер Владислав Жуковский

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во вторник на 75-м году жизни умер Владислав Жуковский, актер Красноярского драматического театра имени А.С.Пушкина. Причина смерти неизвестна. Он известен телезрителям по фильмам "Морозко", "Емельян Пугачев" и "Улицы разбитых фонарей 4".

Жуковский родился 27 сентября 1944 года в селе Караульное Красноярского края. С 1961 по 1963 годы работал на машиностроительном заводе им. М.Хруничева. После этого прошел срочную службу в группе советских войск в Германии. После увольнения в запас работал механиком съемочной техники на "Мосфильме". С 1969 по 1973 годы учился в Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина, получив актерскую специальность. После учебы начал карьеру драматического актера, работая в разных театрах. С 1978 года стал актером "Красноярского краевого театра драмы имени А.С.Пушкина".

За время актерской деятельности трижды был депутатом Красноярского городского Совета депутатов.