Министерство культуры определило самые популярные музеи в дни ЧМ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры назвало самые посещаемые музеи за время проведения ЧМ-2018, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Самым популярным музеем в дни проведения Чемпионата мира по футболу стал музей-заповедник "Петергоф". Его, по данным АИС "Учет продажи билетов", посетило более 742 тыс. человек", - сообщили в министерстве.

По данным Минкульта, с 13 июня по 16 июля 2018 года десять самых популярных музеев посетили около 2,7 млн человек. Список лидеров составили Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник "Царское село", Музеи Московского Кремля, Музей Победы, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Русский музей и Новгородский музей-заповедник.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, Россия впервые приняла мундиаль.

Чемпионом мира во второй раз стала сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии со счетом 4:2.