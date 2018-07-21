Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский режиссер и продюсер Джосс Уидон решил возродить один из главных своих хитов - сериал "Баффи - истребительница вампиров", сообщает Hollywood Reporter.

Над первой серией работает сценарист Моника Брин, которая сотрудничала с Уидоном а сериале Агенты "Щ.И.Т.".

При этом отмечается, что пока ничего не известно об актерах, которых задействуют в съемках, но создатели намерены сделать акцент на разнообразие и, предположительно, взять чернокожую актрису на главную роль, которая сделала знаменитой Сару Мишель Геллар.

Новая версия сериала о школьнице, боровшейся с нечистью, продолжит сюжетную линию оригинала, который закончился в 2003 году после семи сезонов, но продолжил существовать в качестве серии комиксов.

Как отмечает The Independent, "Баффи - истребительница вампиров" считается одним из самых известных и популярных сериалов, он приобрел культовый статус среди любителей телевидения и дал старт карьерам многих американских актеров и сценаристов.

Чем именно займется Уидон помимо продюсирования, пока не сообщается, так как уже объявлено, что он будет работать над новым сериалом HBO - The Nevers.