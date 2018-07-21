Культура

Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение

По слухам, на главную роль планируется пригласить чернокожую актрису

Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение
Кадр из сериала "Баффи - истребительница вампиров"
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский режиссер и продюсер Джосс Уидон решил возродить один из главных своих хитов - сериал "Баффи - истребительница вампиров", сообщает Hollywood Reporter.

Над первой серией работает сценарист Моника Брин, которая сотрудничала с Уидоном а сериале Агенты "Щ.И.Т.".

При этом отмечается, что пока ничего не известно об актерах, которых задействуют в съемках, но создатели намерены сделать акцент на разнообразие и, предположительно, взять чернокожую актрису на главную роль, которая сделала знаменитой Сару Мишель Геллар.

Новая версия сериала о школьнице, боровшейся с нечистью, продолжит сюжетную линию оригинала, который закончился в 2003 году после семи сезонов, но продолжил существовать в качестве серии комиксов.

Как отмечает The Independent, "Баффи - истребительница вампиров" считается одним из самых известных и популярных сериалов, он приобрел культовый статус среди любителей телевидения и дал старт карьерам многих американских актеров и сценаристов.

Чем именно займется Уидон помимо продюсирования, пока не сообщается, так как уже объявлено, что он будет работать над новым сериалом HBO - The Nevers.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США
Культура
Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжениеСериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение
По слухам, на главную роль планируется пригласить чернокожую актрисуПодробнее
 Режиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давностиРежиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давности
Джеймс Ганн принес извинения, однако этого оказалось недостаточноПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
"СКАН-Интерфакс" составил рейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИПодробнее
 Умер актер Владислав ЖуковскийУмер актер Владислав Жуковский
Большую часть карьеры он проработал в КрасноярскеПодробнее
"Русский Букер" в 2018 году возьмет паузу из-за отсутствия спонсора"Русский Букер" в 2018 году возьмет паузу из-за отсутствия спонсора
В оргкомитете допускают закрытие литературной премии, если не будет обеспечено финансированиеПодробнее
 В Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий КубрикаВ Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика
Американский режиссер планировал экранизацию новеллы Стефана Цвейга "Жгучая тайна"Подробнее
 Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера после волны критикиСкарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера после волны критики
Активистов возмутило, что в фильме должна была играть гетеросексуальная женщина, а не трансгендерПодробнее
 Сокровища Востока на гастроляхСокровища Востока на гастролях
Музеи Катара представили в Историческом музее коллекцию драгоценностей из жемчугаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп проигнорировал советы жестко спросить Путина о выборах 2016 годаВ РоссииПайсон подал в отставку с должности директора аналитического центра "Роскосмоса"ЭкономикаВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияКультураРежиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давностиВ миреГроб с телом погибшего фигуриста Тена проводили аплодисментамиВ РоссииУ россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 году

Парламент Кубы приступил к обсуждению проекта новой конституции страны

Братья Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры

Защитники ЦСКА и сборной России по футболу официально ушли из спорта Подробнее

В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы

Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение

Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжениеПо слухам, на главную роль планируется пригласить чернокожую актрису Подробнее

Менеджер крупного предприятия убит в Уфе

Британские следователи начали искать следы "Новичка" в туалетах парка в Солсбери

"Аэрофлот" сообщил о проблемах с отправкой багажа из "Шереметьево"

В Германии предъявили обвинения напавшему на автобус мужчине

В Германии предъявили обвинения напавшему на автобус мужчинеНакануне в городе Любек он напал с ножом на его пассажиров и ранил десять человек Подробнее

Ремонт Рублевского шоссе начался в Москве

Наводнение во Вьетнаме привело к гибели десяти человек

В Иране десять военных погибли в результате атаки террористов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru