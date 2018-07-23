"Рособоронэкспорт" снова купил абонемент на ложу Большого театра

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Рособоронэспорт" вновь заплатит 16,5 млн. рублей за абонемент на шестиместную ложу в Большом театре, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованном документам, компания намерена в эксклюзивном порядке получить доступ к театральной ложе основной сцены Большого театра России в период с 01 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.

В 2017 году за эту ложу "Рособоронэкспорт" заплатил такую же цену, в 2016-ом - 13,2 млн.

В компании неоднократно подчеркивали, что аренда ложи производится для организации культурной программы зарубежных покупателей российского вооружения и военной техники ("Рособоронэкспорт" является единственным в стране государственным посредником по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.