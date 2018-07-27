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Культура

"Яндекс" покажет сериал по Стивену Кингу "Касл-Рок"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" договорился с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ нескольких сериалов. В пятницу 27 июля состоится премьера первого из них - "Касл-Рок".

Этот сериал будет доступен на "КиноПоиске" владельцам подписки "Яндекс.Плюс".

"Касл-Рок" основан на рассказах знаменитого американского писателя Стивена Кинга. Сюжет хоррора разворачиваются в небольшом городке, затерянном в лесах штата Мэн. В первом сезоне будет десять серий. Сегодня зрители смогут увидеть первую серию, в ближайшие дни ещё две, затем новые серии будут выходить раз в неделю.

Сериал создан самим Кингом и Джей Джей Абрамсом, которые вместе экранизировали роман Кинга "11.22.63". В нем задействованы такие актеры как Андре Холланд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Джейн Леви, Сисси Спейсек и Скотт Гленн. Сериал выпущен компаниями Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.

Мировая премьера состоялась 25 июля на видеосервисе Hulu в США.

В ближайшие месяцы владельцам подписки "Яндекс.Плюс" станут доступны ещё несколько сериалов Warner Bros. International Television Distribution и других производителей. Все эти сериалы вышли или выйдут в этом году и впервые будут показаны в России на "КиноПоиске".

"Благодаря сотрудничеству с Warner Bros. International Television Distribution мы сможем порадовать наших пользователей качественными сериалами разных жанров. Первым зрители увидят "Касл-Рок" — сериал, который ждут многие поклонники Стивена Кинга", — сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов Яндекса.

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Теги: Яндекс, Стивен Кинг
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