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Культура

Поэт Илья Резник опроверг сообщения о своей госпитализации

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Народный артист России, поэт Илья Резник сообщил "Интерфаксу", что информация некоторых СМИ о его недуге и госпитализации недостоверна.

"Мы сидим с женой в Крыму на берегу моря, и у нас все хорошо. Планируем с (супругой) Ирочкой через неделю - через две венчаться", - сказал Резник в пятницу "Интерфаксу".

Его супруга Ирина попросила агентство передать пожелание "добра и многая лета" тем, кто "распускает недостоверные слухи о проблемах Резника со здоровьем".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что артист в связи с ухудшением здоровья был госпитализирован и после оказанного лечения направлен в санаторий.

Резник - автор текстов популярных песен на музыку Максима Дунаевского, Александра Журбина, Владимира Фельцмана, Раймонда Паулса, известных в исполнении Николая Караченцова, Михаила Боярского, Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Лаймы Вайкуле, Александра Градского и других.

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Теги: Илья Резник
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