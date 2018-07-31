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Культура

Самый большой грант Минкультуры на 14 млн руб. получил театр в Новосибирске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ выделило 13,9 млн рублей Новосибирскому музыкальному театру, говорится в сообщении регионального правительства.

"Новосибирский музыкальный театр вошел в список 15 театральных организаций (получивших грант - ИФ), а также стал обладателем самого большого гранта. Театр получит 13,9 миллионов рублей на реализацию проекта "Италия, с любовью", - говорится в сообщении.

Средства гранта рассчитаны на постановку двух спектаклей: выпущенного в прошлом сезоне мюзикла "Римские каникулы" и на классическую оперетту Иогана Штрауса "Ночь в Венеции", которая станет первой премьерой 60-го юбилейного сезона.

"Новосибирские театры хорошо известны своими постановками не только в России, но и за рубежом, обладают высоким профессиональным уровнем. Получение Новосибирским музыкальным театром гранта стало для региона новым поводом для гордости", - приводятся в сообщении слова врио министра культуры региона Игоря Решетникова.

Новосибирский музыкальный театр 37 раз был номинирован на фестивале "Золотая маска". Ранее он был переименован из "Новосибирского театра музыкальной комедии".

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Теги: Минкультуры РФ
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