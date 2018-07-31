Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него
Культура

Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Прощание с актрисой театра Ермоловой Натальей Кузнецовой, которая ушла из жизни в воскресенье 29 июля, пройдет в среду 1 августа, говорится в сообщении театра в соцсетях.

Оно состоится в морге Боткинской больницы и начнется в 11:00. В 11:30 пройдет отпевание в храме больницы.

Кузнецову, которая скончалась в возрасте 55 лет, похоронят на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова окончила ГИТИС , училась на курсе Владимира Андреева. В театре Ермоловой актриса играла в спектаклях "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", "Битва ангелов", "Барышня-крестьянка", "Костюмерша", "Возлюбленная нами…", "Перед заходом солнца", "Язычники". Снималась в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха" и других...

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: театр Ермоловой
Культура
Скончался писатель Владимир ВойновичСкончался писатель Владимир Войнович
Автору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 летПодробнее
 "Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир
На российские экраны выходит шестая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, Генри Кавиллом и Ребеккой Фергюссон в главных роляхПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Чаще всего в СМИ упоминались очередная "Миссия невыполнима" и новая история о мальчике Себастьяне и его собаке БелльПодробнее
 Сериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжениеСериалу "Баффи - истребительница вампиров" снимут продолжение
По слухам, на главную роль планируется пригласить чернокожую актрисуПодробнее
Режиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давностиРежиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давности
Джеймс Ганн принес извинения, однако этого оказалось недостаточноПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
"СКАН-Интерфакс" составил рейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИПодробнее
 Умер актер Владислав ЖуковскийУмер актер Владислав Жуковский
Большую часть карьеры он проработал в КрасноярскеПодробнее
 "Русский Букер" в 2018 году возьмет паузу из-за отсутствия спонсора"Русский Букер" в 2018 году возьмет паузу из-за отсутствия спонсора
В оргкомитете допускают закрытие литературной премии, если не будет обеспечено финансированиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоВ миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРВ миреРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуВ миреБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии

США и Китай собрались перезапустить торговые переговоры

Под Курганом из-за опасных бактерий закрыли термальный бассейн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПаразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10 Подробнее

Дамаск потребовал от американских военных покинуть Сирию

Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаЗащита фигуранта на суде просила учесть, что он не собирается скрываться Подробнее

Суд в Москве арестовал изъятые у генерала Дрыманова 2 млн рублей и $18 тыс.

Грузинские шахматисты сыграли вничью бокалами вина

Lamoda завершила 2017 год с рекордным убытком в 2,4 млрд руб.

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за полгода подскочила до максимума за 6 лет

За январь-июнь 2018 года компания заработала в 16 раз больше, чем за первое полугодие 2017 года Подробнее

Конвоир покончил с собой в здании суда в Бишкеке

Sony в I финквартале увеличила чистую прибыль в 2,8 раза

Экс-замдиректора "Комиэнерго" заподозрили в коррупции на 13 млн рублей

Мосгоризбирком отказал в регистрации инициативной группе референдума о пенсии

Инициативная группа вновь намерена собраться для утверждения вопроса с новой формулировкой Подробнее

Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа

К Сенцову в колонию не пустили священника

Обвиняемый во взятках экс-глава района Красноярского края впал в кому в СИЗО

Топилин опроверг введение уголовного наказания за увольнение людей перед пенсией

Глава Минкомсвязи рекомендовал чиновникам самим вести страницы в соцсетях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru