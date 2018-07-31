Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Прощание с актрисой театра Ермоловой Натальей Кузнецовой, которая ушла из жизни в воскресенье 29 июля, пройдет в среду 1 августа, говорится в сообщении театра в соцсетях.

Оно состоится в морге Боткинской больницы и начнется в 11:00. В 11:30 пройдет отпевание в храме больницы.

Кузнецову, которая скончалась в возрасте 55 лет, похоронят на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова окончила ГИТИС , училась на курсе Владимира Андреева. В театре Ермоловой актриса играла в спектаклях "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", "Битва ангелов", "Барышня-крестьянка", "Костюмерша", "Возлюбленная нами…", "Перед заходом солнца", "Язычники". Снималась в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха" и других...