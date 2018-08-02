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Культура

The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя

В центре сюжета "Комнаты с видом на сад" - Париж времен Второй Мировой войны

The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя
Пишущая машинка в доме Эрнеста Хемингуэя в предместьях Гаваны
Фото: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Журнал The Strand Magazine опубликует на этой неделе ранее не издававшийся рассказ американского писателя Эрнеста Хемингуэя "Комната с видом на сад" ("A Room on the Garden Side"), сообщает в четверг Associated Press.

События, описанные в рассказе 1956 года, разворачиваются во времена Второй Мировой войны в Париже. Как отмечает в послесловии к будущему выпуску журнала Кирк Карнатт, член совета директоров Общества Хемингуэя (The Hemingway Society), герои рассказа задаются вопросом, сможет ли "наследие парижской культуры оправиться от темного порока фашизма".

AP сообщает, на момент самоубийства Хемингуэя в 1961 году множество его работ оставались неизданными. Так, книги "Праздник, который всегда с тобой", "Райский сад", "Острова в океане", "Опасное лето" вышли в свет уже после смерти автора.

По данным агентства, в 1956 году Хемингуэй говорил своему издателю, что у него готовы пять рассказов о Второй Мировой войне, в том числе, "Комната с видом на сад". До сих пор только один из этих пяти рассказов был опубликован.

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Теги: Эрнест Хемингуэй
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