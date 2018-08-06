В чтении младшеклассникам "взрослых" произведений Гоголя и Толстого усмотрели нарушение закона

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Архангельске прокуратура проверила мастер-класс "Характер и я", проведенный в апреле этого года учащимся начальных классов, и сочла его не соответствующим возрасту несовершеннолетних зрителей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, мастер-класс был организован студентами Архангельского музыкального колледжа. Ученикам начальной школы прочитали монологи из повести Николая Гоголя "Невский проспект", пьесы Максима Горького "На дне", повести Льва Толстого "Крейцерова соната", поэмы Сергея Есенина "Черный человек", также были показаны акробатические этюды, фрагмент из мюзикла "Чикаго" и др.

"Проверка показала, что эти выступления для учащихся начальной школы не соответствовали их возрасту, интересам и потребностям", - говорится в сообщении.

Кроме того, на афише мероприятия, размещенной при входе в здание колледжа, не был обозначен знак информационной продукции, что противоречит требованиям закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"В свою очередь администрации образовательных организаций заблаговременно не ознакомились с категорией информационной продукции, предоставляемой Архангельским музыкальным колледжем, в результате чего внеурочная деятельность учащихся организована без учета их возрастных особенностей", - отмечают в прокуратуре.

По результатам проверки внесены представления руководителю колледжа, департамента образования администрации города, а специалисту по связям с общественностью колледжа сделали выговор.