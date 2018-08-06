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Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн

По мнению специалиста, основную часть работы над полотном выполнил один из учеников Леонардо

Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн
Картина "Спаситель мира" на аукционе Christie's
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Оскфордский историк и искусствовед, специализирующийся на Леонардо да Винчи, Мэттью Ландрус убежден, что проданная за рекордные $450 млн картина "Спаситель мира" была написана не самим итальянским художником, а его помощником.

Как сообщает The Guardian, по мнению эксперта, настоящим автором полотна являлся ученик и помощник да Винчи - Бернардино Луини, чьи работы обычно уходят с молотка менее чем за $1 млн. Он уточняет, что Леонардо все же работал над картиной, но его кисти принадлежит 5-20% шедевра.

Культура"Спаситель мира" Леонардо да Винчи продан на аукционе за рекордные $450 млн"Спаситель мира" Леонардо да Винчи продан на аукционе за рекордные $450 млнЧитать подробнее

"Это картина авторства Луини. Если изучить картины разных учеников Леонардо, можно узнать в "Спасителе мира" руку Луини", - считает Ландрус.

Полотно было продано в ноябре на аукционе Christie's, его представляли как одну работ да Винчи, которых в мире насчитывается менее 20.

Шедевр был приобретен саудовским принцем за $450 млн. Как ожидается, в сентябре его покажут в недавно созданном музее искусств "Лувр в Абу-Даби". В 2019 году полотно будет выяставляться в парижском Лувре.

The Guardian напоминает, что ранее несколько экспертов подтвердили авторство да Винчи, но все же у некоторых ведущих специалистов оставались сомнения. Так историк из университета Лейпцига Франк Цоллер полагает, что что "Спаситель мира" является продуктом мастерской Леонардо или же вовсе была написана позднее. Специалист по искусству Ренессанса Чарльз Хоуп также считает, что это полотно

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Теги: Леонардо да Винчи, Лувр

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