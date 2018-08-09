Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят семь фильмов, среди которых документальный фильм "Бергман", посвященный жизни и творчеству знаменитого режиссера, и "Шпион, который меня кинул" с Милой Кунис и Кейт МакКиннон. "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первую строчку рейтинга занял "Бергман" режиссера Яне Магнуссон, упоминавшийся в СМИ за июль-август текущего года 415 раз. Картина посвящена 100-летию со дня рождения легенды мирового кинематографа Ингмара Бергмана. Особое внимание в фильме режиссер уделила творчеству маэстро в 1957 году. Именно в этот год Бергман снял знаменитую "Седьмую печать", которая взяла награду на Каннском кинофестивале 1957 года, и шедевр "Земляничная поляна". О том, что сделало Бергмана великим, рассказывают его родные и коллеги.

Следующую строчку занимает комедийный боевик "Шпион, который меня кинул" режиссера Сюзанны Фогель, набравший 366 упоминаний. Это фильм-пародия на роман Яна Флеминга "Шпион, который меня любил" (сюжет одноименного фильма "Бондианы" с книгой не совпадает). В новой комедии бывший парень героини фильма Одри (Мила Кунис) оказывается агентом ЦРУ и втягивает девушку и ее подругу Морган (Кейт МакКиннон) в шпионские игры.

На третьем месте фильм ужасов "Мег: Монстр глубины" (180 упоминаний) режиссера Джона Тертлауба, в центре сюжета которого продолжительная схватка со спецэффектами между морским монстром мегалодоном (вымершая акула) и участниками экспедиции, в которую входят китайские океанографы. Герой фильма Джонас Тейлор (Джейсон Стэтем), который ранее уже встречался с чудовищем, в очередной раз подвергает свою жизнь опасности, решаясь прийти на помощь исследователям.

На четвертом месте китайский мультфильм "По ту сторону океана" (143 упоминания), напоминающий работы Хаяо Миядзаки. Героиня сказки – девушка Юна, которая из волшебного мира отправляется к людям и невольно становится виновницей гибели мальчика-рыбака.

Пятое место с 59 упоминаниями занял приключенческий мультфильм "В поисках йети". Согласно сюжету, начинающий детектив Нелли и антрополог Саймон намерены доказать существование снежного человека. Для этого они отправляются в Гималаи, записи из дневника пропавшего исследователя помогут героям добраться до логова йети.

Менее 50 раз в СМИ упоминался триллер "Зло" о супружеской паре, которая обращается за помощью к парапсихологу, чтобы уберечься от воздействия некой злой сущности. Завершает рейтинг мультфильм "Маленький большой герой", рассказывающий о жизни обезьянки Санни, которой предстоит стать героем, чтобы спасти Нью-Йорк и своих друзей.