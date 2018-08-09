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Культура

Британский музей вернет Ираку похищенные древние реликвии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Британский музей на этой неделе вернет Багдаду коллекцию древних реликвий, возраст которых около 5 тыс. лет, сообщает в четверг газета The Guardian.

Предметы древности были похищены из Ирака в 2003 году после свержения Саддама Хусейна. Позже британская полиция изъяла эти реликвии у перекупщика в Лондоне, который не смог предоставить официальные документы, подтверждающие его законные права на владение ими, и передала в музей для анализа.

Отмечается, что решение о передаче Багдаду этой коллекции последовало после того, как эксперты Британского музея смогли установить не только ее место происхождения, но и храм, из которого они были украдены в Ираке.

В коллекцию входят керамические предметы и мраморные амулеты.

Ожидается, что в пятницу британская сторона передаст эти ценности иракскому послу в Великобритании Салиху Хусейну Али.

"Подобное сотрудничество между Ираком и Великобританией играет решающую роль для сохранения и защиты иракского наследия", - говорится в заявлении посла Ирака, опубликованном в четверг Британским музеем.

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Теги: Ирак, Великобритания
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